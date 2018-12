Chapecoense tenta contratar goleiro do Coritiba

Silvio Rauth Filho

O goleiro Wilson, 34 anos, está na mira da Chapecoense. O jogador tem contrato com o Coritiba até 2020. A diretoria admite a possibilidade de negociar Wilson, que possui um dos maiores salários do elenco. A meta dos dirigentes em 2019 é reduzir ainda mais o teto salarial, para se adaptar à nova realidade financeira – cotas de televisionamento menores após a permanência na Série B.

Antes da Chapecoense, outros dois clubes demonstraram interesse no goleiro: Avaí e Goiás. As três equipes vão disputar a primeira divisão em 2019.

Além de Wilson, o Coritiba conta com outros dois goleiros para 2019: Rafael Martins, 26 anos, e Arthur, 21.

NEGOCIAÇÕES

O Coritiba ainda não confirmou reforços para 2019. A diretoria promete anunciar cinco novos nomes no dia 3 de janeiro, quando começa a preparação para a temporada. O único nome que “vazou” na imprensa é do lateral-direito Felipe Mattioni, do Juventude.



O CORITIBA EM 2019

VOLTAM AO CLUBE

Ruy (M, América-MG, fim do empréstimo)

Walisson Maia (Z, Vitória, fim do empréstimo)

Galdezani (M, Atlético-MG, fim do empréstimo)

Gabriel Bubniack (G, Paysandu, fim do empréstimo)

CONTRATAÇÕES CONFIRMADAS

Felipe Mattioni (LD, Juventude)

PODEM VIR

Arnaldo (LD, Botafogo)

Fabiano (LE, Vitória)

Elton (A, Figueirense)

Matheus Ribeiro (LD, Figueirense)

Dodô (M, Fortaleza)

SAÍRAM

Leandro Silva (LD, América-MG)

Carlos César (LD, fim do empréstimo)

Uillian Correia (V, Red Bull Brasil-SP)

Pablo (A, fim de empréstimo)

Abner (LE, fim de contrato)

Escobar (V, fim de contrato)

Vinícius Kiss (V, São Caetano)

Alisson Farias (M, fim de contrato, Inter)

Chiquinho (M, fim de contrato)

Jean Carlos (M, fim de contrato)

Alecsandro (A, fim de contrato)

Alvarenga (A, fim de contrato)

Bruno Moraes (A, fim de contrato)

Guilherme (A, Grêmio, fim de contrato)

PODEM SAIR

Ruy (M, Vitória)

Wilson (G, Goiás, Avaí ou Chapecoense)

William Matheus (LE, Vasco)

Jonatas Belusso (A, América-MG)

Guilherme Parede (A, Inter ou Fluminense)

Yan Sasse (M, Vasco, Fortaleza ou América-MG)

O ELENCO PARA 2019

Goleiros: Wilson, Rafael Martins e Arthur

Zagueiros: Alan Costa, Alex Alves, Geovane, Rafael Lima, Romércio e Thalisson Kelven

Laterais-esquerdo: Henrique Gelain e William Matheus

Volantes: Júlio Rusch, Simião e Vitor Carvalho

Meias: Carlos Eduardo, Kady, Thiago Lopes e Yan Sasse

Pontas: Guilherme Parede, Iago Dias e Nathan

Centroavante: Pablo Thomaz