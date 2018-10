Chefe de departamento do Itamaraty usa blog para fazer campanha para Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chefe do departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, acaba de estrear um blog em que chama o PT de "Partido Terrorista" e faz campanha aberta para o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL).

"Fascista é o nome dado pelos comunistas a qualquer inimigo do regime de terror que o PT pretende instaurar ou reinstaurar no Brasil", diz Araújo, que assina o blog com seu nome real. "O PT (Partido Terrorista) está se preparando para tomar o poder no Brasil."

Em seu último post, de domingo (30), o diplomata relata sua participação na manifestação pró-Bolsonaro em Brasília. "O movimento popular por Bolsonaro não se nutre de ódio, mas de amor e de esperança... Só me lembro de uma atmosfera cívica desse tipo em duas ocasiões: a campanha das Diretas Já em 1984 e o movimento pelo impeachment em 2016. Isso significa que se trata de muito mais do que uma eleição... Trata-se de uma luta pela sobrevivência da pátria."

Araújo não se identifica como diplomata no blog, apesar de usar seu nome real. Ele afirma apenas: "Sou Ernesto Araújo. Tenho 28 anos de serviço público e sou também escritor. Quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista. Globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. É um sistema anti-humano e anti-cristão."

Procurado, o diplomata afirma que "os blogs pertencem ao universo das redes sociais, sobre o qual há um entendimento tácito de que, ali, a manifestação é livre".

Ele afirmou ter usado seu nome por "refletir melhor a realidade". "No blog, não uso nenhuma informação confidencial; só quero trazer uma perspectiva para as pessoas que leem meus posts."

Segundo o Itamaraty, o servidor do ministério pode publicar artigos de opinião em jornais, blogs, livros livremente, não sendo necessário submeter o texto para aprovação. "Pede-se, entretanto, que o autor faça constar do texto, de forma explícita, um "disclaimer" para esclarecer que as opiniões emitidas no texto são de inteira responsabilidade do autor, não coincidindo com posições do ministério."

Não há "disclaimer" no blog de Araújo, que é encarregado das relações entre EUA e Brasil.

No blog, ele faz campanha aberta para Bolsonaro. "Quem se diz liberal e não está com Bolsonaro é porque não se importa com a liberdade", diz. "(O governo Haddad) não será um novo governo, será um novo regime, um império do crime, apoiado no conluio entre as oligarquias nacionais e num novo eixo socialista latino-americano, sob os auspícios da China maoísta que dominará o mundo."

Ele não se furta a comentar assuntos relacionados a política externa do Brasil, ao pregar "a luta pela democracia e contra a reemergência do bolivarianismo na América Latina, o sistema de implantação do "Socialismo do Século XXI"."