Ciclistas do Paraná poderão cadastrar bicicletas no Governo Digital para coibir furtos

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Uma nova funcionalidade do Governo Digital vai ajudar a coibir os furtos de bicicleta no Paraná. Os ciclistas poderão cadastrar no portal de serviços do Governo do Estado o número de série e outras informações de seu veículo, facilitando a localização e a resolução de casos de furtos de bicicleta. A solução foi debatida nesta quinta-feira (27) em reunião no Palácio Iguaçu com representantes do Governo do Estado e cicloativistas de Curitiba.

Os proprietários de bicicletas poderão cadastrar a nota fiscal de compra, o número de série do quadro e incluir informações como marca, modelo e cor, além de postar fotos que identificam o seu veículo.

O Governo do Estado também estuda utilizar o banco de dados da Secretaria de Estado da Fazenda para que a cada compra de uma nova bicicleta o proprietário receba um aviso por SMS e faça automaticamente o cadastro no Governo Digital.

Se por acaso a bicicleta for furtada ou roubada, a polícia tem mais condições de encontrar o dono. Isso porque ainda não há, no Estado, um banco de dados com informações detalhadas de bicicletas, e mesmo quando a polícia encontra uma roubada não consegue identificar o dono para devolvê-la.

O major da Polícia Militar Rodrigo Perim de Lima, coordenador de Análise Criminal e Planejamento Estratégico da Secretária de Estado da Segurança Pública, explicou que a pasta busca soluções para minimizar esse problema e auxiliar a polícia a dar uma resposta à população. “Diante disso, surgiu a ideia de criar um grande banco de dados para fazer o registro prévio das bicicletas. Com ele, poderemos negativar a bicicleta quando houver alguma ocorrência e disponibilizar ao policial uma base de consulta”, disse. “Além disso, quem compra uma bicicleta usada também poderá fazer uma consulta para saber se ela foi roubada”, acrescentou.

O coordenador-geral da Associação dos Ciclistas Alto Iguaçu (Cicloiguaçu), Fernando Rosenbaum, afirmou que existem muitas ocorrências de furtos e roubos de bicicletas em Curitiba, mas os dados não são contabilizados porque poucos ciclistas fazem o Boletim de Ocorrência, já que dificilmente o veículo é recuperado.

“Quem usa bicicleta sente falta de uma resposta nesses casos. Ao procurarmos os órgãos de segurança, foi aberta essa proposta de usar o Governo Digital. Juntos podemos trabalhar para construir a cultura de segurança e ter o suporte dessa plataforma do governo”, disse.

O encontro foi acompanhado pelo secretário-executivo do Comitê de Qualidade do Governo do Estado, Marco Aurélio Barbosa, e pelos representantes da Federação Paranaense de Ciclismo, Eduardo Pereira; da Pedal Cajuru, Roberto Moreira; da Universidade Federal do Paraná, José Carlos Belotto; e da Celepar, Guilherme Mendes.

GOVERNO DIGITAL – No ar desde o início deste ano, o Governo Digital (www.governodigital.pr.gov.br) integra os sistemas do Estado e disponibiliza, em um único lugar, centenas de serviços ao cidadão, desde a consulta a assuntos relativos à carteira de habilitação até a consulta ao boletim escolar dos alunos da rede pública estadual.

Para ter acesso aos serviços ofertados no Governo Digital é necessário ter a Identidade Digital, disponível para quem fez recentemente uma coleta biométrica por meio da emissão de documentos como a Carteira Nacional de Habilitação ou a Carteira de Identidade.

Quem ainda não fez, pode procurar os postos e totens do Detran ou do Instituto de Identificação do Paraná para fazer o cadastro. Ainda assim, mesmo quem não cadastrou a biometria pode se conectar ao site para acessar as informações sobre os diversos serviços do governo estadual.