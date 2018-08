Cida e Ratinho Jr medem forças em votação de vetos

Ivan Santos

A Assembleia Legislativa começa a semana com uma pauta polêmica que deve esquentar os debates na Casa às vésperas do início da campanha eleitoral. Os deputados devem decidir, hoje, se mantêm ou derrubam os cinco vetos da governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP), ao reajuste salarial de 2,76% para os servidores públicos do próprio Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública. Ao mesmo tempo, os servidores do Executivo – que estão com os salários congelados há dois anos – devem aproveitar para cobrar a reposição da inflação dos últimos doze meses, no mesmo índice.

Em julho, Cida encaminhou à Assembleia proposta de reajuste de 1% para os funcionários do Executivo, alegando que o governo não teria como conceder a reposição integral da inflação, por estar no limite dos gastos com pessoal e sob pena de romper o arcodo de renegociação da dívida do Estado com a União. Na mesma época, Tribunal de Justiça, TCE, MP, Defensoria e a direção do Legislativo apresentaram projetos para reajustar os salários de seus próprios funcionários em 2,76%, alegando terem autonomia orçamentária e financeira em relação ao governo.

Como os parlamentares – incluindo o bloco PSD/PSC do deputado estadual e candidato ao governo Ratinho Júnior (PSD), apresentou emenda para elevar o índice de aumento para 2,76% também para os servidores do Executivo – a governadora pediu a retirada de pauta da proposta. Nos últimos dias antes do recesso, os deputados aprovaram, porém, a reposição para os funcionários dos demais poderes, levando Cida a vetá-los.

Teste - A votação será o primeiro teste para a base de apoio parlamentar da governadora desde que foram definidos candidatos e coligações para as eleições deste ano. Para a derrubada dos vetos são necessários os votos de 28 dos 54 deputados. Dos nove partidos que compõem a coligação formada por Ratinho Jr, cinco têm representação na Assembleia – além do PSD e do PSC, PRB, PPS e Podemos – e somam 22 parlamentares. Já das oito legendas que apoiam a reeleição de Cida, seis têm presença no Legislativo estadual – PP, PSDB, PSB, PMN e DEM – e contam com 20 deputados.

Outros cinco parlamentares apoiam as candidaturas ao governo do deputado federal João Arruda (MDB); três são do PT do ex-deputado federal e candidato Dr Rosinha; dois do PSL do candidato Ogier Buchi (PSL) e um do PPL que integra a aliança do ex-vereador de Curitiba, Jorge Bernardi.

O fato da maioria dos deputados disputarem a reeleição ou mandatos para outros cargos, na campanha que se inicia oficialmente na próxima quinta-feira, pode influenciar a votação e dificultar a tarefa do governo de manter os vetos. Até porque, os parlamentares estarão de olho nos votos dos servidores e familiares. Além disso, os sindicatos dos servidores já avisaram que vão mobilizar a categoria para cobrar não só a derrubada dos vetos como a votação do reajuste também para os funcionários do Executivo, com a reposição integral da inflação.