Cinco aplicativos que ajudam na hora de estudar

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Utilizar a tecnologia como aliada na hora dos estudos é uma realidade cada vez mais presente no dia a dia dos estudantes. Atualmente há diversos aplicativos gratuitos disponíveis para download em smartphones.

Alguns auxiliam nos estudos para o Enem, facilitam o aprendizado de idiomas e ainda têm os que auxiliam a não usar o smartphone nos momentos de estudo. O professor do Centro Universitário Internacional Uninter, Edson Pedro Ferlin, listou cinco aplicativos disponíveis para smartphones Android e iPhone (iOS).

1. Duolingo - O app Duolingo foi criado para auxiliar os estudantes que querem aprender novas línguas. Ele promete ensinar diversos idiomas, de maneira fácil, estimulando a escrita, a audição e a fala. Conforme os resultados dos exercícios, o estudante passa de nível e aprende novos conteúdos.

2. AppProva – Com o AppProva é possível melhorar o desempenho no ENEM 2018. O aplicativo oferece uma coleção com milhares de questões já aplicadas em processos seletivos anteriores. Elas podem ser resolvidas em simulados e jogos que ajudam a identificar fragilidades no desempenho em termos de conteúdo. O cronômetro ajuda a avaliar em qual matéria o candidato costuma gastar mais tempo.

3. Forest – Nesta ferramenta, uma semente virtual é plantada virtualmente no aplicativo e, a cada 30 minutos longe do smartphone, uma árvore cresce. Caso o usuário caia na tentação e use o smartphone nesse intervalo de tempo, a árvore murcha. O objetivo final é ter uma floresta dentro do aplicativo. Se isso acontecer, significa que o estudante não está perdendo o tempo com redes sociais nem jogos.

4. QuizUp – O QuizUp faz dos estudos uma grande brincadeira. Nele, é possível selecionar as matérias que quer fazer no teste e vai acumulando pontos. Também é possível competir com os amigos ou com pessoas ao redor do mundo inteiro.

5. issuu – Para quem busca ampliar os conhecimentos, o Issuu é uma ótima ferramenta. Ele disponibiliza livros, revistas e e-books, sobre diversos assuntos. Para ter acesso ao conteúdo, é preciso colocar o tema ou a matéria de interesse

