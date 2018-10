Coca-Cola lança retornável única para garrafas grandes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coca-Cola Brasil decidiu unificar o formato de sua garrafa retornável de 1,5 litro e 2 litros dos refrigerantes Coca-Cola, Coca-Cola sem açúcar, Fanta Uva, Fanta Laranja, Fanta Guaraná, Sprite e Guaraná Jesus.

As retornáveis são feitas de um tipo especial de PET e podem ser reenvasadas 25 vezes. Os rótulos são de papel e recicláveis. São retirados das garrafas a cada vez que voltam para a fábrica e encaminhados para a reciclagem.

A tinta aplicada anteriormente nas garrafas prejudicava a reciclagem. A solução de voltar aos rótulos de papel deve ser replicada na América Latina, em países como Argentina, Chile, Peru e Colômbia.

Com o novo desenho, os vasilhames chegam a partir deste mês a São Paulo. As garrafas começaram a chegar ao mercado na região Centro-Oeste, em setembro. Em novembro, devem chegar ao Rio. A empresa espera ter todas no mesmo padrão em dois anos.

Para viabilizar o projeto, seguindo a empresa, foram investidos cerca de R$ 100 milhões, para rotuladoras, adaptação nas linhas de produção e desenvolvimento das novas garrafas.

Hoje, cerca de 20% das garrafas comercializadas é composto por embalagens retornáveis, de RefPET e vidro. A meta de empresa é chegar a 30% até 2020.

As embalagens retornáveis são 30% mais baratas que as embalagens descartáveis tradicionais. O uso delas reduz a emissão de carbono e a geração de resíduos e um maior controle sobre a destinação pós uso. Com o incentivo de desconto para o consumidor devolver ao ponto de venda, elas são devolvidas às fábricas que as encaminham para as recicladoras.

A empresa calcula que com retornáveis, anualmente, deixa de colocar mais de 200 milhões de PETs no mercado.