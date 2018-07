Coisas que você vai precisar

Dar dicas de moda é uma das coisas mais enfadonhas do mundo. Dizer aos outros o que eles devem usar chega a ser deselegante, mas abro sempre a cabeça nesse momento levando em conta que não estamos todos no mesmo barco para ter a visibilidade dos modismos e acabo sempre achando que é melhor avisar mesmo. Uma grande contradição. Mas isso é pessoal e vocês não chegam até aqui para entender o que eu penso, mas sim o que vejo, enquanto observadora e jornalista de moda.

A moda atual em Paris, aos quase 40°, é andar com o mínimo de roupa possível. Vivemos o verão dos vestidos longos, mais confortáveis e com tecidos leves. Temos cores, estampas pequenas e muito branco em broderie. Os saltos são baixos, os tênis continuam e o principal foco é não sofrer com o calor. Quando o calor baixar, aí a moda mais elegante volta, e tenho três focos importantes para destacar: as sandálias de salto modelo bailarina de tango vermelha. O blaser verde, mas pode ser qualquer outra cor forte e contrastante e a saia plissada com camisa.

No mais, vou ali beber um gole d’agua para refrescar as minhas ideias e esperar o calor passar. Daqui até lá meu look é camiseta decotada, shorts jeans e Havaianas. Qualquer outra vestimenta é absolutamente impossível de ser vivida ou pensada por mim nesse momento. Escrevo de dentro do escaldante vagão que me leva a um passeio às margens do Sena. Bisous!