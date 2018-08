Colégio Santo Anjo oferece bolsas de estudo no ensino médio para 2019

Da Redação Bem Paraná com assessoria

As inscrições para o concurso de bolsas de estudo do Colégio Santo Anjo, em Curitiba, estão chegando ao fim. São 10 vagas, que contemplam 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio de 2019, com descontos que vão de 50% a 100% do valor da mensalidade, para estudar na Unidade Barigui.

A prova será aplicada no dia 01/09 e conta com 50 questões objetivas das seguintes disciplinas: Matemática, Química, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Inglesa, além da redação dissertativo-argumentativa.

Os interessados têm até o dia 29 de agosto para fazer a inscrição, pelo site:

http://www.bolsacolegiosantoanjo.com.br

Serviço

Bolsa de estudo – Colégio Santo Anjo

Inscrições: Até dia 29 de agosto

Data da prova: 01/09 (sábado)

Local da prova: Marginal BR 277, 1115 – Mossunguê