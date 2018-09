Com dinheiro acabando no pró-cotista, Caixa corta juros no SFI

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha de financiamento Pró-Cotista da Caixa para imóveis novos, a mais barata depois do Minha Casa Minha vida, está praticamente esgotada. Dos R$ 4 bilhões destinados à modalidade, restam apenas R$ 600 milhões.

A linha só pode ser acessada por trabalhadores com pelo menos três anos de vínculo com o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os beneficiados precisam estar trabalhando ou ter saldo na conta do fundo equivalente a pelo menos 10% do valor do imóvel. Não há limite de renda.

A Caixa anunciou também a equiparação de taxas de financiamento de imóveis de até R$ 1,5 milhão pelo SFI (Sistema Financeiro Imobiliário) aos juros cobrados no SFH (Sistema Financeiro de Habitação), modalidade que também permite o uso de recursos do FGTS. A partir do próximo dia 24, as taxas mínimas no SFI cairão de 9,5% ao ano para 8,75%. Imóveis acima desse valor continuam dentro das taxas anteriores do SFI, a partir de 9,5%.

O banco ainda anunciou ampliação do serviço de avaliação de imóveis para quem não tem conta. O Caixa Avalia é uma plataforma online. As tarifas partem de R$ 1.000.