Começa a 36ª Oficina de Música Curitiba. Veja a programação completa

Sessenta apresentações, entre música erudita e popular, e mais de 250 eventos, que vão de oficinas a mostras alternativas. Essa é a 36ª Oficina de Música, que começa nesta quarta-feira (16) e vai até 27 de janeiro. O evento é promovido pela Prefeitura de Curitiba, por meio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

Como na edição passada, as duas vertentes, Erudita e Popular, ocorrerão simultaneamente. O público poderá assistir a concertos, shows, filmes e também participar, no pátio da Capela Santa Maria, de oficinas de culinária e jardinagem sustentável, e da feira Jazztronômica, um dos sucessos da edição passada.

Na abertura, nesta quarta, a mistura do erudito com o popular vai homenagear o músico Waltel Branco, morto em 28 de novembro do ano passado. O concerto do dia 16 une o bandolinista carioca Hamilton de Holanda com três grandes grupos da cidade: Camerata Antiqua, Orquestra de Câmara da Cidade e Orquestra à Base de Corda.

Nesta quinta-feira (17), outra grande atração desta edição da Oficina de Música: a cantora Maria Rita sobe ao palco do Guairão ao lado da Orquestra à Base de Sopro. O show homenageia a carreira do cantor e compositor Milton Nascimento.

As apresentações gratuitas acontecem em parques, igrejas e em 14 espaços culturais. “Considerando a programação da Jazztronômica, que acontece no pátio da Capela Santa Maria, são mais de 60 shows de músicos de alto nível com entrada franca”, explicou Janete Andrade, coordenadora geral da Oficina.

Além dos shows, dentro da Oficina de Música tem ainda a Oficina Verde com uma intensa programação gratuita de cursos e palestras sobre sustentabilidade, e a Jazztronômica, que é uma feira de gastronomia embalada por apresentações ao vivo de músicos curitibanos.

Neste ano, a Oficina de Música de Música conta com cerca de 250 shows e eventos abertos ao público, com ingressos a preços populares. As grandes apresentações custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Os demais são R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Playlist

A Prefeitura lançou no Spotify – plataforma de streaming de música – a playlist da 36ª Oficina de Música de Curitiba. A playlist tem músicas das vertentes Erudita, Antiga e MPB executadas por professores convidados para esta edição do evento. Tem a viola de Cacai Nunes e o vocal de Bia Goes e de Fátima Guedes. Gravações de Jean-Louis Steuerman para a Philips Classics e vários outras dos grandes músicos presentes na Oficina podem ser ouvidas acessando na playlist.

WhatsApp

A Prefeitura disponibilizou um serviço de atendimento pelo aplicativo WhatsApp, específico para a Oficina de Música. Para saber a programação do dia pelo WhatsApp, descobrir os eventos grátis ou os que acontecerão nos parques, cadastre o número 41 9876-2903 (no whats não precisa do 9 a mais) ou mande um “oi” pelo link https://goo.gl/ucboic para ser automaticamente cadastrado.

Destaques de cada dia da Oficina de Música

16 quarta-feira

Arismar do Espírito Santo - violão de 7 cordas e Glauco Sölter - baixo

Horário: 19h

Onde: Don Max (R. Tenente Max Wolf Filho 37)

Quanto: R$ 10 (alunos pagam R$ 5)

CONCERTO E CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 36ª OFICINA DE MÚSICA DE CURITIBA

CAMERATA ANTIQUA DE CURITIBA, ORQUESTRA DE CÂMARA DA CIDADE DE CURITIBA e REGIONAL DA ORQUESTRA À BASE DE CORDAS

Regente Camerata Antiqua de Curitiba – Abel Rocha

Direção musical Regional da Orquestra à Base de Cordas – João Egashira

Solistas – Jean Louis Steuerman – Piano e Hamilton de Holanda - Bandolim

Luciana Melamed – Soprano, Daniele Oliveira Mezzo-soprano, Sidney Gomes – Tenor

Programa

Waltel Branco – Estrela (homenagem ao músico falecido no dia 28 de novembro de 2018)

Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto para piano em Mi bemol maior nº 14 – K 449

Radamés Gnatalli – Suíte Retratos para Orquestra de Cordas, Regional de Choro e Bandolim

Georg Friedrich Händel - Foundling Hospital Anthem, HWV 268

Horário: 20h

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guairão

Quanto: R$ 30 e R$15

Forró Pé de Serra com Bombaião

Horário: 20h

Onde: Canô Restô Bar (Rua Mateus Leme 787)

Quanto: R$ 15 (alunos pagam R$ 10)

17 quinta-feira

MÚSICA ANTIGA

Concerto dos Professores de Música Antiga

Obras italianas e germânicas do século XVII

Horário: 12h

Onde: Capela da Glória

Quanto: gratuito

Íria Braga – vocal, Joel Müller – violão, Jorginho Neto – trombone

Horário: 18h

Onde: Rua Pagu (R. Alberto Bolliger 120)

Quanto: Gratuito

Encontro de Guitarras - Nelson Faria, Lula Galvão e Mário Conde

Horário: 19h

Onde: Bar Trapista (Dr. Goulin 257)

Quanto: Entrada R$5

Daniel Migliavacca - bandolim e Elizabeth Fadel ? piano

Horário: 20h

Onde: Volken Pub (Fernando Simas, 27)

Quanto: R$ 10

ORQUESTRA À BASE DE SOPROS CONVIDA MARIA RITA

Direção musical– Sérgio Albach

Convidada especial - Maria Rita

Nesse primeiro encontro da Orquestra à Base de Sopro de Curitiba com a cantora Maria Rita, surgiu a bela oportunidade de prestar uma justa homenagem a um dos maiores ícones da Música Brasileira - Milton Nascimento. No programa vamos encontrar um repertório de vários momentos da carreira deste cantor e compositor que influencia até hoje todas as gerações que acompanham seu trabalho. Com o carisma e talento desta cantora com carreira consolidada, somada a sonoridade da OABS, o show promete momentos de grande emoção.

Horário: 20h

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guairão

Quanto: R$ 50 e 25

Don Max Arismar do Espírito Santo - violão de 7 cordas e Bia Góes Vocal

Horário: 20h

Onde: Don Max (R. Tenente Max Wolf Filho 37)

Quanto: R$ 10 (alunos pagam R$ 5)

Ney Conceição - baixo e Fábio Hess Trio

Horário: 21h

Onde: Dizzy Café Concerto (R. 13 de Maio, 894)

Quanto: R$ 20 (alunos pagam R$10)

18 sexta-feira

TUDO QUE NÃO QUERO FALAR SOBRE AMOR - ESTRELA LEMINSKI E TÉO RUIZ

Estrela Leminski e Téo Ruiz trazem nessa apresentação intimista canções de seu último trabalho, “Tudo que não quero falar sobre amor”, premiado na categoria artista rock do Prêmio Profissionais da Música 2018, além de releituras de músicas de Alice Ruiz e Paulo Leminski

Horário: 12h30

Onde: Teatro da CAIXA

Quanto: R$ 30 e 15 (meia)

TORQUATO NETO - TODAS AS HORAS DO FIM

(BR, 2018, documentário, 88’, 12 anos) Direção: Eduardo Ades, Marcus Fernando

Elenco: Torquato Neto, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Documentário sobre a trajetória de vida do poeta, cineasta, compositor e jornalista Torquato Neto. O longa-metragem acompanha da infância do artista em Teresina, sua cidade natal, até seu aniversário de 28, quando tirou sua própria vida após deixar colaborações indeléveis em movimentos artísticos como a Tropicália. O ator Jesuíta Barbosa dá vida a poemas e outros escritos de Torquato.

Horário: 16h

Onde: CINEMATECA DE CURITIBA

Quanto: R$10 e R$ 5

Cida Airam - vocal, André Ribas - acordeom, Netinho Albuquerque - percussão

Horário: 18h30

Onde: Rua Pagu (R. Alberto Bolliger 120)

Quanto: Gratuito

PAIOL DIGITAL

O Paiol Digital busca o engajamento de pessoas conectadas ao mundo do empreendedorismo e da inovação e das novas tecnologias, propiciando networking e fomentando ações voltada ao desenvolvimento da cidade, das pessoas e dos negócios. Nessa edição o Paiol Digital está voltado especificamente para à área musical com os temas elencados abaixo.

Convidados - 1. Raissa Fayet TEMA: Raissa Fayet - música como tecnologia social e ambiental, 2. Ramiro Pissetti TEMA: Projeções audiovisuais em espetáculos musicais e Festivais internacionais de Arte & Tecnologia, 3. Rafael Bley (Didones) TEMA: A influência da tecnologia na indústria da música, 4. James Pedrozo Pinto aka James Feeler - Jamute TEMA: Som, percepção, evolução…

Horário: 19h

Onde: Teatro do Paiol

Quanto: Gratuito

LE ROI DANSE - MÚSICA & DANÇA DA CORTE DE LUÍS XIII & LUÍS XIV

Direção Musical Fernando Cordella (RS)

Coreógrafa Raquel Aranha (SP)

Dança Clara Couto (SP), Osny Fonseca (SP), Raquel Aranha (SP)

Programa

Música da Corte de Luís XIII (1601-1643) e Luís XIV (1638-1715)

Manuscritos de Philidor (1615 a 1634)

Divertissement, Suíte de Danças originais dos Mestres de Dança de Luís XIV (1638-1715), Jean- Baptiste Lully (1632-1687), Suíte “Le Bourgeois Gentil-homme”, 1670

Horário: 20h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: R$ 30 e 15

ORQUESTRA À BASE DE CORDA CONVIDA FÁTIMA GUEDES

Convidada – Fátima Guedes

Direção artística – João Egashira

“Nesse concerto, a Orquestra À Base de Corda convida Fátima Guedes, uma das mais importantes intérpretes/compositoras da Música Brasileira. Em 2018 a artista completou 40 anos de carreira, que serão celebrados nesse espetáculo, com algumas das principais composições de Fátima. Os arranjos foram elaborados por músicos da própria Orquestra, especialmente para a ocasião.”

Horário: 21h

Onde: Teatro da Reitoria da UFPR

Quanto: R$ 30 e 15

Forró da Lua Cheia - Areia Branca

Forró da Lua Cheia - Areia Branca/ Ricardo Ribeiro, Nicolas Krassik - violino, Daniel Migliavacca - bandolim

Horário: 22h

Onde: Sociedade D. Pedro II (Rua Brigadeiro Franco 3662)

Quanto: Entrada R$ 30, alunos pagam R$25

19 DE JANEIRO

ANA PAULA DA SILVA TRIO

Ana Paula da Silva (voz/violão)

Davi Sartori (piano)

William Goe (bateria/percussão)

Horário: 11h30

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

MÚSICA ANTIGA

Concerto do Ensemble Música Barroca Curitiba

Violino e direção - Matheus Prust

Programa - False Consonances of Musick, obras de Nicola Matteis

Integrantes - Violino barroco - Matheus Prust, Violoncelo barroco - Alzira Schmitt-Hübner, Guitarra barroca - Roger Burmester, Arquialaúde - Anderson de Lima, Cravo - Douglas Amrine

Horário: 12h

Onde: Capela da Glória

Quanto: R$ gratuito

CARIGUÁ TRIO

Difundir a boa música instrumental brasileira, compor e dar continuidade a uma tradição do país: ter de volta os excelentes trios de jazz tão comuns e famosos a partir da década de 1940. Com estes ingredientes, os músicos Fabio Cardoso (piano), Fernando Rivabem (bateria) e Sandro Guaraná (baixo) resolveram montar seu próprio trio, o Cariguá Trio. No repertório composições próprias e clássicos da Música Brasileira.

Músico convidado: Fabio Hess (guitarra)

Horário: 12h30

Onde: Teatro da CAIXA

Quanto: R$ 30 e 15

LAPERCUTÓRIO

Horário: 13h

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Daniel Migliavacca - bandolim e Lucas Melo - violão 7 cordas

Horário: 13h

Onde: Volken Pub (R. Fernando Simas 27)

Quanto: R$ 10

DAVI BLACK

Davi Black, ao lado do DJ Fábio Assis, promete um show de Hip Hop com músicas dançantes, vibração positiva e consciente.

Horário: 15h30

Onde: Parque Passaúna

Quanto: gratuito

BATE-PAPO COM ANDRÉ MIDANI

Mediação - Rodrigo Browne

“Se não existisse, André Midani não poderia ser inventado. Seria inverossímil demais”. (Zuenir Ventura).

Com uma história de vida ímpar, Andre Midani contribuiu efetivamente para a construção de parte importante da História da Música Popular Brasileira. Nesse bate-papo, o público terá a oportunidade de ter contato com a visão de Midani a respeito do modo de produção, veiculação e comercialização da Música Popular, e sobre suas transformações, do 78 rotações ao long-play, do vinil ao CD, do CD ao MP3.

Horário: 16h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: gratuito

TODAS AS CANÇÕES DE AMOR

(BR, 2018, romance, 90’, 14 anos) Direção: Joana Mariani

Elenco: Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso, Luíza Mariani. Chico e Ana se mudam para um novo apartamento em São Paulo. Enquanto arrumam as coisas, ela acha um fita K7 e decide escutar. Trata-se de uma mixtape que Clarisse fez 20 anos antes para seu marido, Daniel. Os dois casais, apesar de distanciados pelo tempo, têm muito em comum.

Horário: 16h

Onde: CINEMATECA DE CURITIBA

Quanto: R$ 10 e R$ 5

Mário Conde – guitarra, Glauco Sölter – baixo, Celso Almeida – bateria

Horário: 18h

Onde: Drakkar Beer & Food (R. Chile 2067)

Quanto: R$ 15, alunos pagam R$10

As Brejeiras convidam Bia Góes (vocal)

Horário: 18h30

Onde: Rua Pagu (R. Alberto Bolliger 120)

Quanto: Gratuito

PARAÍSO PERDIDO

Horário: 19h

(BR, 2018, drama musical, 111’, 14 anos) Direção: Monique Gardenberg

Elenco: Lee Taylor, Jaloo, Júlio Andrade. Paraíso Perdido é um clube noturno gerenciado por José (Erasmo Carlos) e movimentado por apresentações musicais de seus herdeiros. O policial Odair se aproxima da família ao ser contratado para fazer a segurança do jovem talento Ímã, neto de José e alvo frequente de homofóbicos, e aos poucos o laço entre o agente e o clã de artistas românticos vai se revelando mais e mais forte - com nós surpreendentes.

Onde: CINEMATECA DE CURITIBA

Quanto: R$ 10 e R$ 5

SHOW DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM ?7? DO DUO ROGÉRIO CAETANO E GIAN CORRÊA

“7” é o título do primeiro álbum do duo Rogério Caetano e Gian Correa, atualmente dois dos maiores expoentes do violão de 7 cordas de aço no país. O álbum com composições autorais homenageia o centenário de Dino 7 cordas, a maior referência neste instrumento. “7” é o primeiro álbum da história da música brasileira com um duo de violões de 7 cordas de aço.

Horário: 19h

Onde: Teatro do Paiol

Quanto: R$ 30 e 15

Baile de Gafieira - Porque o Samba Merece

Baile de Gafieira - Porque o Samba Merece

Daniel Migliavacca – bandolim, Lucas Melo - violão 7, Ricardo Salmazo - pandeiro/voz, Luís Rolim- bateria

convidados Pedro Paes - clarinete/sax + Ricardo Ribeiro – voz

Horário: 19h30

Onde: A Caiçara (R. Dr. Claudino dos Santos 90 - Largo da Ordem)

Quanto: Entrada R$ 15, alunos pagam R$10

CORO DA CAMERATA ANTIQUA DE CURITIBA

MISSA - COMPAIXÃO

Regência Mara Campos (SP)

Conjunto Instrumental - Sopros - Fredy Estupiañan Carranza, Charango - Dirceu Wolff Junior, Violão - Jorge Falcon, Contrabaixo - Martinho Lutero Klemann, Piano/Cravo - Clenice Ortigara, Percussão - Vina Lacerda

Programa

COMPAIXÃO

Giles Swayne (1946) - Missa Tiburtina (1985), Ariel Ramírez (1921) - Misa Criolla (1963)

Horário: 20h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: R$ 30 e 15

NOSSO TRIO

O grupo formado por Nelson Faria na Guitarra, Ney Conceição no Baixo e Kiko Freitas na Bateria, possui um CD (Vento bravo) e 1 DVD (Nosso trio ao Vivo) gravados em turnês pelo Brasil, EUA e Europa. Após um intervalo em suas atividades por conta de compromissos individuais e desenvolvimento de carreiras solo, o grupo se reune novamente durante a Oficina de Música de Curitiba para uma apresentação especial.

Horário: 21h

Onde: Teatro da Reitoria da UFPR

Quanto: R$ 30 e 15

LUÍS OTÁVIO QUARTETO

Luís Otávio (guitarra)

Humberto Piccoli (guitarra)

Rodrigo Marques (baixo)

Dennis Mariano (bateria)

Horário: 21h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

ORQUESTRA DE METAIS E PERCUSSÃO GÊNESIS

Regência – Vagner Gonçalves Franco

Programa – Obras para Orquestra de metais e percussão

Gioachino Rossini - William Tell – Overture

Paul Lovatt-Cooper - Enter the galaxies

Camille Saint-Saens - Symphony nº 3 – Organ – Maestoso

Johann Sebastian Bach - Toccata em Re menor - Arr.: Ray Farr

Richard Kingsmore - Since Jesus came into my heart

Enio Morricone – Gabriel’s Oboe

Horário: 22h30

Onde: Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

Quanto: R$ gratuito

Noite de Forró com Ricardo Ribeiro , André Ribas e Denis Mariano

Noite de Forró com Ricardo Ribeiro - voz/guitarra, André Ribas – acordeom, Denis Mariano – percuteria

Horário: 23h

Onde: Ornitorrinco (R Benjamin Constant 400)

Quanto: R$ 10

20 DE JANEIRO

MÚSICA DE CÂMARA

Programa – Igor Stravinsky – A Sagração da Primavera para piano a 4 mãos – Olga Kiun e Estefan Iatcekiw

Elliot Cole – Journals (book I) Para marimba e violoncelo (estreia brasileira)

Sean Griffin - Pattycake

Fernando Rocha – percussão e Elise Pittenger – violoncelo

Horário: 10h30

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: R$ 30 e 15

ORQUESTRA DE METAIS E PERCUSSÃO GÊNESIS

Regência – Vagner Gonçalves Franco

Programa – Obras para Orquestra de metais

Gioachino Rossini - William Tell – Overture

Paul Lovatt-Cooper - Enter the galaxies

Camille Saint-Saens - Symphony nº 3 – Organ – Maestoso

Johann Sebastian Bach - Toccata em Re menor - Arr.: Ray Farr

Richard Kingsmore - Since Jesus came into my heart

Enio Morricone – Gabriel’s Óboe

Horário: 11h

Onde: Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

Quanto: gratuito

GAITEIROS DE LUME - MÚSICA CELTA

Direção Musical – Carlos Simas

Gaiteiros de Lume, grupo musical que surgiu em meados de 2007 e que reproduz com muita fidelidade a musicalidade esta cultura tão especial. Com influências da cultura medieval e dos povos celtas da região da Irlanda, Escócia, Bretanha (França) e Galícia (Espanha), o repertório deles vai desde temas instrumentais, líricos, cheio de poesia até o folk.

Horário: 11h

Onde: Universidade Livre do Meio Ambiente

Quanto: Gratuito

CLARISSA BRUNS

Clarissa Bruns (vocal)

Vinícius Chamorro (violão 7 cordas)

Horário: 11h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

CONCERTO DE ORGÃO COM JAMES JOHNSTONE

Programa

Johann Caspar Kerll (1627-1693) - Batalla Imperial

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) - Toccata Quinta, Book II (1637)

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Partite diverse sopra il Chorale e ‘Sei gegrusset, Jesu gütig’ BWV 768

Dieterich Buxtehude (1637-1707) - Passacaglia em Re BuxWV 161 e Toccata em Re BuxWV 155

Horário: 12h30

Onde: Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões

Quanto: Gratuito

ARTHUR JOLY E PAULO BETO / SÍNTESE MODULAR ANALÓGICA

Arthur Joly e Paulo Beto são parceiros musicais de longa data. Neste espetáculo explorarão a magia deste instrumentos de vida própria, os reco-synths e algumas outras pérolas analógicas. Repertorio improvisado por Paulo Beto e Arthur Joly

Horário: 12h30

Onde: Teatro da CAIXA

Quanto: R$ 30 e 15

MGM TRIO DE VIOLÕES

Murillo da Rós (violão)

Gegê Félix (violão)

Mazzar Mazarrolo (violão)

Horário: 13h

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Daniel Migliavacca - bandolim, Joel Müller - violão, Jô Nunes - voz pandeiro

Horário: 13h

Onde: Volken Pub (R. Fernando Simas 27)

Quanto: R$ 10

LINHA TURISMO MUSICAL

PARQUE TINGUI – CLAN MAC NORSE – MÚSICA NÓRDICA

Passeio musical com a Linha Turismo. Durante o percurso da Linha Turismo haverá música com o grupo JORNADA ANCESTRAL dirigido por Raoni Paes que apresentarão música celta, folk e medieval e no encerramento no Parque Tingui - Memorial Ucraniano o conjunto de música nórdica CLAN MAC NORSE irá e apresentar.

Horário: 14h30 – Linha Turismo – Praça Tiradentes R$ 45 todo o trajeto do ônibus

17h – Parque Tingui

Quanto: Gratuito

CONCERTO DO ENSEMBLE MÚSICA BARROCA CURITIBA

Programa - Sonate à due e trè, obras das escolas de Veneza e Bolonha no século XVII

Direção Musical - Matheus Prust

Horário: 15h

Onde: Oratório Bach - Bosque Alemão

Quanto: Gratuito

CORAL ONLY VOX

O grupo Only Vox é o primeiro grupo a capela da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e é formado em sua maioria, por alunos da Universidade, sendo os integrantes de cursos diversos. O grupo se inspira nos grupos à capela conhecidos, como Pentatonix, Voice Play, Home Free, entre outros.

Programa - Bang, Love yourself, Standing by, Mis Behavin, Take me Home, Eu sei que vou te amar, Shape of you, Payphone, Halellujah, White winter hymnal, Stand by me, Hey yah, Pesadão, No meu coração você vai sempre estar

Horário: 15h

Onde: UNILIVRE

Quanto: Gratuito

SEGUNDASÁBADO - ESPETÁCULO “O PORTO DE CADA UM”

O grupo SegundaSabado realiza um trabalho musical com enfoque na improvisação de arranjos vocais, acompanhados de instrumental harmônico e percussivo. Em seu show atual o grupo apresenta “O Porto de cada um”, onde música e contação de histórias se entrelaçam, abrindo um convite para um navegar até novos portos.

Elenco: Liane Guariente, Mimi, Gilson Hack, Camila Moro, Altafini e Igor Ribeiro.

Horário: 15h30

Onde: Parque Lago Azul

Quanto: Gratuito

CORAL BRASILEIRINHO 25 ANOS (1993-2018) - ESPETÁCULO “A ARCA DE NOEL”

Milton Karam – Direção cênica e textos

Helena Bel – Direção musical

André Abujamra – Participação especial

Em 2018, ano em que comemorou 25 Primaveras de muitas cantorias, o Coral Brasileirinho estreou o espetáculo “A Arca de Noel”. Inspirados nos temas inusitados de Noel Rosa e nos personagens que elas trazem, as crianças do Coral Brasileirinho abrirão novamente esta Arca de Noel na 36ª Oficina de Música de Curitiba para cantar alguns de seus inúmeros e eternos sucessos, mostrando como era o olhar do Poeta da Vila para o Rio de Janeiro das décadas de 1920 e 1930, suas histórias amorosas, suas polêmicas musicais e suas sátiras sociais.

Horário: 16h

Onde: Teatro da Reitoria da UFPR

Quanto: R$ 30 e 15

QUASE SAMBA

(BR, 2015, drama, 82’, 16 anos) Direção: Ricardo Targino

Elenco: Mariene de Castro, João Baldasserini, Otto. Teresa é uma cantora de samba, que mora na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Mãe solteira de um filho pequeno, ela está grávida do segundo filho, e luta para sustentar a família. Dois homens aparecem em sua vida: o primeiro é o antigo namorado, um policial grosseiro e violento, e o segundo é um jovem atencioso, disposto a assumir a paternidade do futuro bebê. Enquanto o coração de Teresa se divide, ela conta com a ajuda do melhor amigo.

Horário: 16h

Onde: CINEMATECA DE CURITIBA

Quanto: R$ 10 e R$ 5

GRUPO DE CHORO CHORO E SERESTA

O Conjunto Choro e Seresta é o regional em atuação de maior representatividade na história do choro de Curitiba. Seguindo uma tradição de 44 anos as apresentações aos domingos do conjunto na feirinha do Largo da Ordem é ao mesmo tempo, um núcleo de referência em Choro e um cartão postal da capital paranaense. O “choro da feirinha” é um evento semanal consagrado no circuito cultural curitibano, sendo freqüentado por amantes do gênero, músicos e turistas. O conjunto Choro e Seresta é formado por músicos que se encontram em 3 gerações desde a formação do grupo.

Horário: 17h

Onde: UNILIVRE

Quanto: Gratuito

Itaércio Rocha - voz/percussão, Max de Carmo – baixo, Matheus Braga – violão

Horário: 18h

Onde: Rua Pagu (R. Alberto Bolliger 120)

Quanto: Gratuito

SUZIE FRANCO - SHOW DE LANÇAMENTO DO CD “ESVOAÇA”

Passear pelas canções brasileiras buscando um certo lirismo. Unir composições mais antigas de autores consagrados a outras de compositores atuais pouco conhecidos. Promover uma conversa entre a canção popular e a música de concerto. O resultado é o CD “Esvoaça”, primeiro trabalho solo da cantora Suzie Franco, uma das vozes dos grupos Tao do Trio e Vocal Brasileirão. Disco e show trazem um repertório de canções brasileiras com um tratamento camerístico. O CD também reúne músicas compostas sobre poemas e canções que têm claramente em suas letras uma condução poética.

Horário: 19h

Onde: Teatro do Paiol

Quanto: R$ 30 e 15

L´ENFANT PRODIGUE DE CLAUDE DEBUSSY

Cantata em um ato de Claude Debussy (1862 – 1918)

Libreto de Édouard Guinand (1838 – 1909)

Com Grupo NOCC - NÚCLEO DE ÓPERA COMUNITÁRIO DE CURITIBA Coordenação – Ivan Moraes

Direção Musical - Ivan Moraes e Ben Hur Cionek

Direção Cênica - Cleide Piasecki

Preparação dos solistas - Ivan Moraes

Preparação do coro - Wander Nascimento Jr.

Produção - Milzi Digiovanni

Solistas

Azael – jovem Galileu: Luís Souza (Tenor), Lia – mãe de Azael: Michelle Christine (Soprano), Simeon – esposo de Lia: José Luiz Pires Jr. (Barítono) e

Leonardo Goulart (Barítono)

PERSONAGENS

Azael – o filho pródigo, Lia – mãe de Azael, Simeon – pai de Azael

Horário: 19h

Onde: Auditório Salvador de Ferrante - Guairinha

Quanto: R$ 30 e 15 + 6 do disk ingresso

TORQUATO NETO - TODAS AS HORAS DO FIM

(BR, 2018, documentário, 88’, 12 anos) Direção: Eduardo Ades, Marcus Fernando

Elenco: Torquato Neto, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Documentário sobre a trajetória de vida do poeta, cineasta, compositor e jornalista Torquato Neto. O longa-metragem acompanha da infância do artista em Teresina, sua cidade natal, até seu aniversário de 28, quando tirou sua própria vida após deixar colaborações indeléveis em movimentos artísticos como a Tropicália. O ator Jesuíta Barbosa dá vida a poemas e outros escritos de Torquato.

Horário: 19h

Onde: CINEMATECA DE CURITIBA

Quanto: R$ 10 e R$ 5

MÚSICA ANTIGA E MODERNA

Comentários – Flo Menezes

A Áustria do século XVII ao início do século XX: obras de Biber, Haydn, Webern e Berg

Professores - Professores: Rodolfo Richter, David Wish e Rebeca Huber – violinos, Jennifer Morshes – violoncelo, Frank de Bruine – oboé barroco, Martin Lawrence – Trompa natural, William Carter - teorba e guitarra barroca, James Johnstone – cravo

Horário: 20h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: R$ 30 e 15

GRUPO BRASILEIRO / ESPETÁCULO “PALAVRAS”

Direção musical - Helena Bel e Direção cênica - Milton Karam

“Palavra, uma palavra só, a crua palavra, que quer dizer tudo”. Com estes versos, Chico Buarque inspirou o novo show do Grupo Brasileiro: PALAVRAS. Sendo ela a matéria prima dos poetas e pensadores, o Grupo Brasileiro canta as palavras em suas sinceridades, liberdades, amores e ludicidades. Canta a palavra que conta estórias. Este show é uma homenagem às Palavras, em todas as suas formas, e a grandes compositores que as utilizam para nos fazer enxergar melhor dentro e fora de nós mesmos.

Horário: 21h

Onde: Teatro da Reitoria da UFPR

Quanto: R$ 30 e 15

MASTER JAM

Hector Costita (sax)

Lula Galvão (violão)

Mauro Martins (baixo)

Horário: 21h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

BICICLETANDO NA OFICINA

Passeio ciclístico musical por vários parques da cidade com apresentações de pocket shows e concertos. O passeio terá a concentração às 8h30 na Capela da Glória com a Banda Lyra e o concerto de Música Antiga, seguirá para o Bosque do Papa com o Pocket concerto do pianista Wim Van Moerbecke, seguirá para o Parque São Lourenço com o grupo Trio Harmônicas de Curitiba, retorno para a Praça de Bolso do Ciclista com o show de encerramento do grupo Bananeira Brass Band

Horário: 8h30

Onde: Capela Santa Maria (concentração), Praça de Bolso do Ciclista (encerramento)

Quanto: R$ gratuito

21 segunda-feira

DUO F5

Sérgio Albach (clarinete/clarone)

Fabiano “ O Tiziu” (violão 7)

Horário: 13h

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

MÚSICA DE CÂMARA

Programa –

Max Reger – Serenata para flauta, violino e viola, flauta

Rogério Wolf, violino - Priscila Rato, viola – Peter Pas

Serguei Prokofiev – Sonata para dois violinos Op. 56

violinos - Priscila Rato e Carmelo de Los Santos

Johann Sebastian Bach – Sonata em Sol Maior para violino e cravo

violino – Carmelo de Los Santos, cravo – Fernando Cordella

Georg Friedrich Händel - Sonata em Sol menor

cravo – Fernando Cordella, violoncelo – Massimo Macri, contrabaixo – Milton Masciadri

Alexandre Lunsqui – Telluri Canyon

Rogério Wolf – flauta, Joel Gisiger – oboé, Sergio Burgani – clarinete, Fernando Chiappero – trompa e Ronaldo Pacheco – fagote

Horário: 12h

Onde: Capela da Glória

Quanto: Gratuito

MEO - BRUNA LUCCHESI (VOZ) E VINÍCIUS BASTOS (PIANO)

A admiração mútua e o gosto por uma forma fluída de fazer música catalisaram o encontro entre a cantora Bruna Lucchesi e o pianista Vinicius Bastos. MEO é um trabalho propicia a liberdade musical tão almejada pelos músicos. Eles se reinventam a cada apresentação ao ousarem deixar o momento da performance conduzir a interpretação, surpreendendo ao público e aos próprios artistas. Este espaço para a experimentação é o pano de fundo para um concerto dinâmico e surpreendente.

Horário: 12h30

Onde: Teatro da CAIXA

Quanto: R$ 30 e 15

PALESTRA AULAS DE PIANO-INDIVIDUAL OU EM GPO PIANO ORQRUESTRA

Professora Abigail Silva

Escolha dos Temas para debate 1-Postura. 2.Neurociência: concentração, foco, emoção, criatividade. 3. A teoria na prática. 4. A harmonia na prática- encadeamentos, improvisação, variação, arranjo, composição. 5. Aula individual ou em Grupo. 6. Repertório e Partituras: erudito ou popular. 7. Exercícios de Técnica. 8. Escalas. 9. A história de música. 10. As músicas com letras.

Jean Piajet - Ensino Construtivista: O que ensinar Como Quando Por que Para que

Horário: 14h30

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Oficina Verde - Cozinha e Desafios ? com a chef Manu Buffara

Minha paixão por cozinhar começou com meu pai e minha família. Eu sou do campo, fui criada em volta de cabras, vacas, hortas, campos de milho e muitas outras coisas, com meu pai aprendi a valorizar a terra e os animais, assim como tudo que eles têm a nos oferecer quando tratados com carinho. Com a minha avó, eu aprendi o quão importantes são as nossas mãos, para descobrir temperaturas, pontos de cozimento, tempo para fazer pão e o amor que devemos ter para a alimentação.

Para mostrar o avental dignamente, é preciso saber como esperar e deixar que as coisas às vezes se desenvolvam por conta própria, sem nosso controle egoísta. Cada ingrediente tem seu tempo de cozimento e sua individualidade.

A alimentação é o componente essencial da boa saúde. Ela perpetua tradições, nos traz de volta à infância e acalma nossos pequenos corações. Como tudo na vida, há dias de desintoxicação, de suco, sopa e chá verde assim como também há dias de permissões, abundância e bonança.

Ainda assim, se olharmos bem, todos os alimentos e todas as fases da vida têm sua beleza. Permita-se, na próxima refeição, dedicar sua atenção aos garfos que você traz à sua boca. Cheire sua comida, mastigue devagar, sinta sua textura e, se possível, sente-se à mesa com a pessoa que ama. Não fale sobre dinheiro ou política enquanto você come.

Um dos maiores desafios da cozinha é saber respeitar a natureza e tudo o que ela tem a oferecer.

Horário: 14h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

BANDOLAXO

Glauco Sölter (baixo)

Daniel Migliavacca (bandolim)

Horário: 18h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito



RODA DE CHORO COM JULIÃO BOÊMIO E CONVIDADOS

O cavaquinista Julião Boêmio é o anfitrião desta Roda de Choro, que num clima leve e descontraído estará aberta a canjas. Leve seu instrumento e participe!

Horário: 18h30

Onde: Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

Quanto: Gratuito

CRISTÓVÃO BASTOS (PIANO) E LULA GALVÃO

Neste concerto, dois grandes mestres se encontram para interpretar clássicos da Música Brasileira. No repertório, obras de Tom Jobim, Dorival Caymmi, Ary Barroso, Noel Rosa, assim como composições próprias.

Horário: 19h

Onde: Teatro do Paiol

Quanto: R$ 30 e 15

BANDA SINFÔNICA MUNICIPAL DE BAURU

Direção Musical - André Souza

Horário: 19h30

Onde: Reservatório Alto São Francisco

Quanto: Gratuito

MÚSICA ANTIGA

Concerto dos Professores da Música Antiga e da Orquestra Barroca da Oficina

Haendel na Inglaterra, seus contemporâneos e música inglesa

Professores – Michael Chance – contra-tenor

Rodolfo Richter, David Wish e Rebeca Huber – violinos

Jennifer Morshes – violoncelo

Frank de Bruine – oboé barroco

Martin Lawrence – Trompa natural

William Carter - teorba e guitarra barroca

James Johnstone – cravo

Horário: 20h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: R$ 30 e 15

Daniel Migliavacca- bandolim, Henrique Araújo - bandolim

Horário: 20h

Onde: Don Max (R. Tenente Max Wolf Filho, 37)

Quanto: Entrada R$ 10, alunos pagam R$5

CHICO BROWN E BANDA

Chico Brown é compositor, multi-instrumentista e cantor, nascido no Rio de Janeiro e criado em Salvador. Chico explora, em seu repertório, a intersecção cultural entre as duas cidades e o diálogo com a música de todo o mundo, carregando influências da MPB, música nordestina, reggae, música instrumental, rock progressivo, jazz, música latina e música sinfônica.

Neto e parceiro de Chico Buarque e filho de Carlinhos Brown, Chico Brown carrega em seu dna a musicalidade forte, tendo convivido desde o berço com a música da família. CHICO BROWN traz, com a sua banda, um show muito animado, para uma degustação de seu disco de estreia, que será lançado ainda no início de 2019, pela BISCOITO FINO.

Horário: 21h

Onde: Teatro da Reitoria da UFPR

Quanto: R$ 30 e 15

22 terça-feira

RECITAL DE VIOLÃO COM WALMOR BOZA

Programa

John Dowland - Tarelon’s Resurrection, Dr. Case’s Pavan, A Dream, Dowland’s First Galliard

Girolamo Frescobaldi - Aria Detta La Frescobalda

Domenico Scarlatti - Minueto K 83, Sonata K 149

Agustín Barrios - La Catedral, Prelúdio, Andante religioso, Allegro solemne

Francisco Tárrega - Mazurka em Sol Maior

Mauro Giuliani - Variações sobre um tema de Händel op. 107

Horário: 12h

Onde: Igreja Comunidade do Redentor

Quanto: Gratuito

FRAGMENTOS DE GUERRA - RELEITURAS DO ROSA ARMORIAL PARA A OBRA DE GUERRA-PEIXE

Músico completo, Guerra-Peixe, aprendeu violão, bandolim, violino e piano, o que lhe proporcionou conhecimento para a vasta produção de composições nos mais variados estilos e formações. Para o Rosa Armorial, a identificação com esse expoente da música brasileira, vem justamente da grande versatilidade da sua obra. Este show em homenagem ao compositor proporciona a apreciação de uma singela parte da obra de Guerra-Peixe, com adaptações de peças solo, duos, trios e orquestrais para a formação do grupo, através da leitura moderna e abrangente do Rosa Armorial

Horário: 12h30

Onde: Teatro da CAIXA

Quanto: R$ 30 e 15

TRIO U.M.A.

Thayana Barbosa (voz/percussão)

Janaína Fellini (voz)

Nani Barbosa (voz/percussão)

Vinícius Nisi (programação)

Glauco Sölter (baixo)

Horário: 13h

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Oficina Verde - Nada se joga tudo se transforma - com a chef Vania Krekniski

Nesta oficina, a Chef Vania Krekniski abordará o tema do aproveitamento total dos alimentos e como economizar dinheiro de forma afetiva, fará uma salada usando a casca de abóbora e sementes com mel nativo, compota da casca de maracujá, geléia de mexerica, sucos a base de própolis e pólen, pão de abóbora com frutas secas e fermentação a base de pólen.

Horário: 14h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

TORQUATO NETO - TODAS AS HORAS DO FIM

Horário: 16h

Onde: CINEMATECA DE CURITIBA

Quanto: R$ 10 e R$ 5

(BR, 2018, documentário, 88’, 12 anos) Direção: Eduardo Ades, Marcus Fernando

Elenco: Torquato Neto, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Documentário sobre a trajetória de vida do poeta, cineasta, compositor e jornalista Torquato Neto. O longa-metragem acompanha da infância do artista em Teresina, sua cidade natal, até seu aniversário de 28, quando tirou sua própria vida após deixar colaborações indeléveis em movimentos artísticos como a Tropicália. O ator Jesuíta Barbosa dá vida a poemas e outros escritos de Torquato.

Oficina: Jardins de Mel ? A importância e os benefícios das abelhas nativas sem ferrão

Horário: 16h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

DUO FREIRE-BEIS

Santiago Beis (teclado)

Sergio Freire (saxofones)

Horário: 18h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

RODA DE SAMBA DO SINDICATIS

Nessa Roda de Samba, o Sindicatis se reúne para cantar Sambas antigos, partido alto e de terreiro.

Horário: 18h30

Onde: Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

Quanto: Gratuito

LANÇAMENTO DO DVD FARREAR - ROGÉRIA HOLTZ E CONVIDADOS

“Farrear” é o título do DVD de Rogéria Holtz. Um convite da cantora pra festejar um bom momento ao lado de amigos músicos, relembrar canções já gravadas e apresentar outras inéditas. O show é uma reprodução do que foi captado ao vivo no Sesc Paço da Liberdade e tambem no Vox Bar. Entrarão na farra do palco do Teatro do Paiol com a cantora, Daniel Migliavacca, Helinho Brandão, Estrela Leminski, Murillo Da Rós e Cauê Menandro.

Horário: 19h

Onde: Teatro do Paiol

Quanto: R$ 30 e 15

DOXOLOGY BIG BAND JAZZ

Direção musical –Ragner Seifert

Programa - Joshua Fit The Battle Of Jericho, Joshua Battle Bone’s, New Palm 23, Gonna Go Back, Doxology, John Brown’s Other Body, Conhece Deus, A Quiet Place, Savior Lake, Blessed Assure, He’s Everything

Horário: 19h30

Onde: Reservatório Alto São Francisco

Quanto: Gratuito

Sérgio Albach - clarinete/clarone, Fabiano O Tiziu - violão 7

Horário: 19h30

Onde: Volken Pub (R. Fernando Simas 27)

Quanto: Entrada R$ 10

Daniel Migliavacca ? bandolim, Ricardo Ribeiro - voz/violão

Horário: 20h

Onde: Don Max (R. Tenente Max Wolf Filho, 37)

Quanto: Entrada R$ 10, alunos pagam R$5

MUSICA DE CÂMARA

Programa –

Gabriel Fauré - Sonata para violino e piano em La maior Op. 13

Winston Ramalho – violino, Olga Kiun – piano

Robert Schuman - Quarteto Eb Op. 47

Priscila Rato – violino, Alexandre Razera – viola, Massimo Macri – violoncelo e Jean Louis Steuerman – piano

Horário: 20h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: R$ 30 e 15

CORAL SANEPAR CONVIDA MONICA SALMASO E NELSON AYRES

Direção musical e regência - Dirceu Saggin e Cristiane Alexandre

Coordenação do Coral Sanepar - Adilson Oliveira

CORAL SANEPAR convida Monica Salmaso e Nelson Ayres. Desde 1983 o grupo vocal apresenta um repertório focado no cancioneiro popular e na Música Popular Brasileira valorizando temas que remetem ao meio ambiente e em especial à importância da água. Nesse show, dirigido por Dirceu Saggin e Cristiane Alexandre, o coral une a voz única de Mônica Salmaso e o piano particular de Nelson Ayres em um show de singular reverência à música popular brasileira.

Horário: 20h

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guairão

Quanto: R$ 30 e 15

NOITE DO CHORO

A Noite do Choro é sempre uma ocasião muito especial e bastante aguardada por alunos e público em geral. Em clima de Roda de Choro os professores da Oficina de Música se encontram para interpretar clássicos do gênero. A noite normalmente traz agradáveis surpresas aos presentes.

Horário: 21h

Onde: Teatro da Reitoria da UFPR

Quanto: R$30 e 15

23 quarta-feira

TRIO JULIO - ESPETÁCULO “MINHA FELICIDADE”

O Trio formado pelos irmãos Magno Júlio (percussão) e os gêmeos: Marlon Júlio (violão 7 cordas) e Maycon Júlio (bandolim), interpretam músicas autorais e de grandes compositores da música instrumental brasileira, com arranjos e adaptações próprias. Os irmãos fazem um passeio por diversos gêneros musicais como choro, frevo, baião e maxixe. Além de apresentarem músicas do primeiro álbum chamado “Minha Felicidade”, o repertório também contará com composições de Pixinguinha, Jacob do bandolim, Moacir Santos, Cristóvão Bastos, entre outros.

Horário: 12h30

Onde: Teatro da CAIXA

Quanto: R$ 30 e 15

TRIATON

Mário Conde (violão tenor)

Vinícius Chamorro (violão7)

Endrigo Bettega (percussão)

Horário: 13h

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

Oficina A versatilidade do cuscuz brasileiro - Com a chef Gabriela Vilar Data:

Nesta oficina, a Chef Gabriela Vilar vai preparar um delicioso cuscuz, enquanto explica todos os benefícios deste alimento, e as diferentes maneiras possíveis de prepara-lo. Também vai falar sobre as vantagens de se ter uma alimentação mais saudável e natural, respeitando a natureza e preservando o Meio Ambiente. Ela é chef do Restaurante Quintana, que tem como filosofia o respeito a natureza, a terra, a água, o fogo e o vento. Priorizam alimentos orgânicos e produtores locais. Coletam água da chuva, e com ela regam – compostam, reciclam e cultivam abelhas nativas.

Horário: 14h30

Onde: Praça da Capela Santa Maria

Quanto: Gratuito

PARAÍSO PERDIDO

(BR, 2018, drama musical, 111’, 14 anos) Direção: Monique Gardenberg

Elenco: Lee Taylor, Jaloo, Júlio Andrade. Paraíso Perdido é um clube noturno gerenciado por José (Erasmo Carlos) e movimentado por apresentações musicais de seus herdeiros. O policial Odair se aproxima da família ao ser contratado para fazer a segurança do jovem talento Ímã, neto de José e alvo frequente de homofóbicos, e aos poucos o laço entre o agente e o clã de artistas românticos vai se revelando mais e mais forte - com nós surpreendentes.

Horário: 16h

Onde: CINEMATECA DE CURITIBA

Quanto: R$ 10 e R$ 5

RODA DE MÚSICA CAIPIRA COM OSWALDO RIOS E JÚNIOR BIER

O cantor e violonista Oswaldo Rios e o violeiro Júnior Bier recebem convidados para juntos cantarem canções tradicionais do repertório da nossa Música Caipira

Horário: 18h30

Onde: Praça Iguaçu - Memorial de Curitiba

Quanto: Gratuito

CHORO DAS 3 - ESPETÁCULO “VIAJANTES”

Choro das 3 é um conjunto instrumental brasileiro, com mais de 16 anos de carreira e 9 cds lançados, que coleciona prêmios e turnês internacionais. O grupo é formado por uma família do interior de São Paulo que pesquisa e insere outros gêneros musicais em suas composições, muitas vezes pautadas no choro brasileiro. Com influências de gafieira, jazz, música erudita, klézmer, forró, chamamé, musette e muito mais, o Choro das 3 se dedica a gravar e apresentar obras inéditas originais e de amigos, trazendo o choro para o sec. XXI e mostrando toda a versatilidade e vivacidade do choro aliado a outros estilos.

Horário: 19h

Onde: Teatro do Paiol

Quanto: R$ 30 e 15

Bia Goes - vocal, Gian Correa - violão 7

Horário: 19h

Onde: USHUAIA BAR (R. Paulo Gorski 826)

Quanto: Entrada R$ 20, alunos pagam R$10

Gerson Bientinez - violão, Jane Mara - voz

Horário: 19h30

Onde: Volken Pub (R. Fernando Simas 27)

Quanto: Entrada R$ 10

DANIEL MIGLIAVACCA QUARTETO – ESPETÁCULO “ALMA LÚDICA”

O compositor e bandolinista Daniel Migliavacca lança seu quinto CD “Alma Lúdica” acompanhado do seu Quarteto que é formado pelos virtuoses músicos: Glauco Solter (baixo), Gustavo Moro (violão 7 cordas) e Luis Rolim (bateria). O álbum produzido por Arnaldo DeSouteiro em janeiro de 2018, apresenta uma mistura de influências do bandolinista tendo o choro como o principal universo estético e passeando por diversos ritmos brasileiros sempre com arranjos próprios e muitos improvisos. Aos 34 anos, Daniel atua como solista, arranjador, compositor, acompanhador, diretor e produtor musical, passando pela música brasileira, jazz, música erudita e contemporânea.

Horário: 19h30

Onde: Reservatório Alto São Francisco

Quanto: Gratuito

MÚSICA DE CÂMARA

Programa

Ludwig van Beethoven – Primavera

violino – Carmelo de Los Santos e piano - Jean Louis Steuerman

Johannes Brahms – Sonata nº 1 Op. 38 para violoncelo e piano

violoncelo – Massimo Macri e piano – Olga Kiun

Horário: 20h

Onde: Capela Santa Maria

Quanto: R$ 30 e 15

Forró Pé de Serra com Bombaião Endereço

Horário: 20h

Onde: Canô Restô Bar (Rua Mateus Leme 787)

Quanto: R$ 15, alunos pagam R$ 10

Nelson Faria - guitarra e Fábio Hess Trio

Horário: 21h

Onde: Dizzy Café Concerto (R. 13 de Maio 894)

Quanto: Entrada R$ 20, alunos pagam R$10

NOITE DOS PROFESSORES

Neste concerto, os professores da 36ª Oficina de Música se reúnem para homenagear Waltel Branco, que no ano de 2018 morreu aos 89 anos. No repertório, composições do Maestro além de obras da Música Brasileira.

Horário: 21h

Onde: Teatro da Reitoria da UFPR

Quanto: R$ 30 e 15

AFROSAMBAS À VONTADE

Bruna Luchesi – voz e Rodrigo Marques - baixo, Luis Rolim - bateria

Horário: 22h

Onde: Ornitorrinco (R Benjamin Constant 400)

Quanto: Entrada R$ 10

