Começa na quinta-feira o prazo de migração para as escolas municipais de Curitiba

SMCS

Começa na quinta-feira (6/12) o prazo para novas matrículas para o ano letivo de 2019, na rede municipal de ensino de Curitiba. As inscrições são para crianças e estudantes que não pertencem a rede e que vão migrar de escolas particulares, do Estado ou transferidos de outras cidades para turmas de educação infantil, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

Os responsáveis devem procurar as unidades escolares mais próximas de suas casas, até 21 de dezembro. Para quem tem filhos de 0 a 3 anos, a solicitação de vaga pode ser feita a qualquer momento, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) próximo da residência. As novas matrículas para essa faixa etária serão feitas em 2019.

Estudantes atendidos na rede municipal já foram rematrículados. Também já foram realizadas as matrículas das crianças nascidas nos anos de 2013, 2014 e 2015 que participaram do procedimento de cadastramento escolar promovido entre 20 de agosto a 20 de setembro. Até o momento, mais de 130 mil crianças e estudantes já foram cadastradas no sistema da rede municipal de ensino de Curitiba para atendimento em 2019.

“Alertamos às famílias que realizem o quanto antes as matrículas”, disse a superintendente de gestão educacional, Elisângela Mantagute. “Embora existam vagas, a inscrição tardia pode não garantir a vaga na escola desejada”, explicou.

Documentos

Para fazer a matrícula é preciso levar: certidão de nascimento da criança, Carteira de Vacinação e Cartão do Sistema Único de Saúde da criança (podem ser feitos nas Unidades de Saúde), Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) da pessoa responsável pela criança e comprovante da Copel.

Caso o comprovante da Copel não estiver em nome do responsável pela matrícula é necessário apresentar também outro comprovante com o mesmo endereço. Devem ser apresentados os originais e cópia de todos os documentos.

Para o estudante que veio de outro estado é preciso apresentação do histórico escolar.

Dúvidas

Dúvidas podem ser esclarecidas nos Núcleos Regionais de Educação:

Bairro Novo – 3298 6140

Boa Vista – 3313 5714

Boqueirão – 3313 5544

Cajuru – 3361 2357

CIC – 3327 2580

Matriz – 3313 5842

Pinheirinho – 3313 5444

Portão – 3350 3904

Santa Felicidade – 3372 3332

Tatuquara – 3348 5369