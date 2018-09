'Confesso que chorei', lembra ator Emmilio Moreira sobre o convite para 'Orgulho e Paixão'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos destaques da atual novela das seis da Globo, "Orgulho e Paixão", Emmilio Moreira, que dá vida a Vicente na trama, revela que chegou a chorar no dia em que recebeu o convite para integrar a história. Nas ruas, o ator recebe o carinho dos fãs. A trama termina na próxima segunda-feira (24).

"O Fred Mayrink [diretor] me pediu para gravar um texto no meu celular e mandar para ele. Um mês depois, recebi uma mensagem da produtora de elenco me dando os parabéns e querendo saber quem era o meu agente para negociarmos o contrato. Lembro que sentei na calçada, na rua mesmo, fechei os olhos e fiquei em silêncio por alguns minutos. Confesso que chorei um pouco. Faltava alguns dias para o meu aniversário. A novela foi o meu presente", relembra.

Entre os trabalhos do ator há participações em novelas como "Malhação: Viva a Diferença" (2017/2018), "A Regra do Jogo" (2015/2016) e "Haja Coração" (2016). Em séries ele participou da quarta temporada de "O Negócio" (HBO, 2017), "Rua Augusta" (TNT, 2017) e "Carcereiros" (Globo, 2018). Moreira também pode ser visto nos seriados "Gamebros" e "Velhas Amigas", disponíveis no catálogo da Netflix.