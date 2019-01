Confira cinco dicas para adaptação das crianças na Educação Infantil

Redação Bem Paraná, com assessoria

O período de férias está chegando ao fim e uma das maiores dificuldades é a adaptação da rotina no início das aulas. O cuidado ainda é maior na educação infantil, que compreende o período de 0 a 5 anos de idade. O Centro Educacional Marista Curitiba, que atende gratuitamente 316 crianças no bairro do Fazendinha, em Curitiba (PR), realiza uma série de atividades no período de inserção para que a criança possa estabelecer um vínculo com os educadores.

Neste período a integração da família é essencial. “A inserção é o primeiro contato da criança ou bebê em espaço coletivo ou escolar. Um espaço que não é familiar, com horários diferentes dos habituais. Quando a criança é muito pequena, será um primeiro momento de separação dela e a mãe, por isso deve ser cuidadosamente planejado - pela escola e também pela família”, avalia Marcia Nanaka, especialista em educação infantil da Rede Marista de Solidariedade.

As primeiras semanas são conhecidas como a fase de descobertas, tanto para as crianças que estão indo para a escola pela primeira vez quanto para os reingressos. “Os pais e responsáveis, além de permanecerem na sala de aula no período adequado à cada idade, podem participar das oficinas criadas. Essa é uma forma de estender a relação com as famílias”, reforça Ricardo Sartorato, diretor do Centro.

A inserção é feita de acordo com cada idade e período. No infantil 1 pode durar até três semanas: na primeira os pais ficam em sala de aula; na segunda, em atividades na unidade e na terceira são convidados a decorar e preparar o ambiente da sala do Mama Nenê (programa de incentivo à amamentação da prefeitura de Curitiba). Este ano os temas das oficinas são: Nutrição na primeira infância, Oficina de Tiara e Automedicação e Primeiros Socorros. Essas atividades são abertas a todos os pais que possam participar.

Confira 5 dicas da especialista em educação infantil Marcia Nanaka, que podem auxiliar na volta às aulas:

Pais e professores

1-Estabelecer parcerias

Estabelecer uma parceria e promover um momento de conversa sobre a prática pedagógica. Isso inclui a rotina, os horários e o tempo de cada atividade, como por exemplo da alimentação, do banho, das trocas de roupa e fraldas e o horário do sono.



Pais

2-Não mentir para a criança

Explicar, responder as perguntas que surgirem e incentivar a criança a frequentar a escola.

3-Presença dos pais

É imprescindível a presença da família neste primeiro momento. Apresentar a criança para a professora e adultos da escola, contar com a presença de alguém em que ela confie é fundamental, pois trata-se de um espaço ainda estranho para ela.

4-Segurança

No primeiro dia, deixar a criança levar um objeto de sua preferência. Que esse objeto represente uma conexão entre ela e a sua casa.

5-Choro

Não banalizar o choro. O choro é a maneira pela qual a criança consegue se expressar em determinados momentos: "Que lugar é esse? Quem são essas pessoas? Não me deixe aqui!". Acolher esse choro é fundamental para adaptação da criança.

CEM Curitiba

O Centro Educacional Marista Curitiba faz parte da Rede Marista de Solidariedade (RMS) que, através de ações nas áreas da educação e da assistência social, beneficia mais de 7 mil crianças, adolescentes e jovens em unidades de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O Centro em Curitiba oferta educação infantil para crianças, cujas famílias tenham renda per capita de até um salário mínimo. Mais informações:www.solmarista.org.br.

