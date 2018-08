Conhece o ramen? 1º Ramen Bar de Curitiba oferece 10 opções do prato

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Poucas iguarias orientais são tão saborosas quanto o ramen (conhecido popularmente no Brasil como “lámen”), prato típico da culinária japonesa que leva macarrão, caldo e acompanhamentos. Adorado em todo o mundo, o preparo caiu no gosto dos brasileiros nos últimos anos, ganhando novos ingredientes, modos de preparo e variações. Em Curitiba, o Oishi Ramen Bar, primeiro ramen bar da cidade, oferece 10 opções do saboroso preparo.

O menu foi idealizado pela empresária Carmen Tieko Furukawa Vega, uma apaixonada por ramens que viveu no Japão e aprendeu todos os truques do preparo, em parceria com os chefs Juliano Komay e Jefferson Yuji Kanno. As receitas seguem a linha tradicional do preparo e que têm como base caldos de porco, frango ou vegetariano. Diferente de outros empreendimentos que servem a iguaria na cidade, o Oishi conta com opções 100% vegetarianas com bases exclusivas. Os preços dos ramens do empreendimento variam entre R$ 34 e R$ 39.

Entre as novidades da casa estão o Tonkotsu Shio, preparado com caldo de porco temperado com sal e servido com macarrão, chashu (carne de porco cozida), ovo cozido, naruto (massa de peixe), cebolinha, broto de feijão e menma (broto de bambu); o Chicken Missô, que leva caldo de frango temperado com missô e servido com macarrão, chashu (carne de porco cozida), ovo cozido, cebolinha, broto de feijão, bok choy (acelga chinesa), tomate cereja e nori; o Vegetariano Mushroon, com caldo vegetariano temperado com missô, servido com macarrão, cogumelo paris salteado em óleo de gergelim, shiitake, shimeji, tofu, cebolinha, bok choy (acelga chinesa), broto de feijão e nori; o Tonkotsu Butter Corn, com caldo de porco temperado com missô, servido com macarrão, chashu (carne de porco cozida), ovo cozido, cebolinha, broto de feijão, milho verde, manteiga, gergelim e nori; e o Tonkotsu Chili, preparado com caldo de porco temperado com sal e chili garlic sause, servido com macarrão, ovo cozido, naruto (massa de peixe), cebolinha, broto de feijão e flocos de pimenta coreana.

O Oishi Ramen Bar fica no Pátio Getúlio (Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 3309), no Bairro Água Verde, e funciona durante o almoço, de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30, e aos sábados, das 11h30 às 15h; e durante o jantar, de segunda a quinta, das 18h30 às 23h, e nas sextas e sábados, das 18h30 às 00h30. A casa tem capacidade para 60 pessoas e conta com estacionamento no local. As reservas podem ser feitas pelo telefone (41) 3121-6474. Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook (www.facebook.com/oishiramenbar).