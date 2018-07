Conselho do Abilio Diniz!!

Estou prestando um trabalho de consultoria na área de atendimento de pós-venda, para uma concessionária de carros luxuosos aqui em Curitiba.

É um trabalho muito simples. Elaborei um relatório com várias perguntas para que alguns clientes, chamados de “Clientes Ocultos”, fossem à concessionária e fizessem normalmente a revisão do veículo. Neste momento deverão avaliar o atendimento através do preenchimento do relatório. Pela colaboração a diretoria da empresa dá um desconto para este cliente.

Eu mesmo faço a prospecção dos clientes através de uma lista fornecida pela concessionária, que fica sobre a minha total responsabilidade. Quando faço as ligações tomo um cuidado enorme em me identificar claramente, deixo meus números de telefones, sou o mais transparente e educado possível, mesmo assim alguns clientes desconfiados ligam para a concessionária e perguntam se realmente está havendo aquele trabalho. Um deles, que eu já tinha até ido ao seu escritório e passado o relatório, ligou para a concessionária a fim de confirmar se eu era mesmo contratado para prestar consultoria.

O incrível de tudo isso é que estamos entrando numa desconfiança geral das pessoas, parece que quando lemos revistas ou assistimos à televisão, absorvemos muito mais as informações que nos trazem medo, do que as informações que nos trazem conhecimento e diversão. Os meios de comunicação, em especial a TV, exploram diariamente a violência de forma sensacionalista, para prender a atenção do telespectador, criando uma onda coletiva de medo.

Estamos criando uma expectativa de que qualquer pessoa pode querer nos fazer mal, assaltar ou seqüestrar. Independente do lugar em que vivemos ou do carro que dirigimos, somos todos reféns da violência.

A verdade é essa e o medo é geral, temos medo de tudo, até do nosso vizinho. Hoje a nossa palavra não vale nada, tudo tem que ser registrado na presença de testemunhas e com firma reconhecida em cartório.

Uma vez perguntaram para o Abílio Diniz, como ele conseguiu levantar o Grupo Pão de Açúcar e ele respondeu: Simplesmente parei de assistir noticiários por um bom tempo, pois todos diziam que minhas empresas estavam quebradas!!!!

Portanto, assista menos televisão e com isso dedique mais tempo à família, aos amigos, as atividades físicas, ao trabalho, aos estudos ou qualquer entretenimento que gere efeitos positivos.

Um grande abraço e boa semana.

#treinamentoscomjogosdenegocios&palestrasdemetasevendas

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “Apenas Boas Intenções Não Bastam”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas.Treinamentos com Jogos de Negócios & Simuladores.

SITES: www.milleo.com.br &