Contra Flamengo, Santos terá volta de artilheiro no Marcanã

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Goleador do Brasileiro com 16 gols, Gabriel, 22, retornará nesta quinta (15) ao estádio onde teve sua melhor atuação no torneio até agora, o Maracanã,

O Flamengo receberá o Santos, pelo Nacional, às 17h.

Em 1º de setembro, o atacante marcou os três gols da vitória santista por 3 a 0 sobre o Vasco.

Também no Maracanã, em 2016, ele conquistou a medalha de ouro olímpico com o Brasil. "É sonho jogar lá, com o estádio cheio e contra uma equipe bem e enorme", disse Gabriel.

Suspenso no último jogo, ele tentará ajudar o Santos na briga pela zona de classificação para a Libertadores.

Para o sonho continuar vivo, o Santos precisa se recuperar no Brasileiro. Na segunda-feira passada, a equipe dirigida por Cuca perdeu por 1 a 0 para a Chapecoense no Pacaembu.

O problema de Cuca ainda está na defesa. Com Luiz Felipe e Lucas Veríssimo contundidos, o Santos terá o jovem Kaíque Rocha formando dupla de zaga com Gustavo Henrique.

Outro desfalque é o meio-campista Carlos Sánchez, servindo a seleção uruguaia. O lateral direito Victor Ferraz volta ao time após cumprir suspensão.

Do lado carioca, o Flamengo terá Diego em lugar de Lucas Paquetá. O time rubro-negro ainda sonha com o título brasileiro, mas não pode mais pensar em perder pontos para alcançar o líder Palmeiras.

FLAMENGO

César; Rodinei, Léo Duarte, Réver, Pará; Cuéllar, Rômulo, Diego, Everton Ribeiro; Vitinho, Uribe. T.: Dorival Júnior

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Kaique Rocha, Gustavo Henrique, Dodô; Alison, Renato (Arthur Gomes), Diego Pituca; Rodrygo (Copete), Gabigol, Bruno Henrique. T.: Cuca

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 17h desta quinta

Juiz: Paulo Roberto Alves Junior (PR)