Contra o Vitória, Corinthians busca reação na tabela

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Corinthians e Vitória, que se enfrentarão às 16h deste domingo (21) em Salvador, são os dois times da Série A que mais perderam neste ano. Cada uma das equipes, ameaçadas de rebaixamento, acumula 23 derrotas na temporada.

A mais recente delas para o Corinthians foi na final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (17), quando viu o Cruzeiro ser campeão em Itaquera ao vencer por 2 a 1. No Brasileiro, o time alvinegro iniciou a 30ª rodada em 11º, com 35 pontos, três acima do Vitória.

Para o duelo no Barradão, o Corinthians deverá ter mudanças. Danilo Avelar, com dores no pé esquerdo, deve dar lugar a Carlos Augusto. Já Emerson Sheik, que foi titular contra os cruzeirenses, deve voltar ao banco de reservas.

VITÓRIA

Ronaldo; Jeferson, Lucas Ribeiro, Aderllan e Fabiano; Arouca, Willian Farias e Rhayner; Lucas Fernandes, Erick e Walter Bou. T.: Paulo César Carpegiani

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Ralf e Douglas; Romero, Jadson e Pedrinho (Clayson); Roger. T.: Jair Ventura

Estádio: Barradão, em Salvador

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Rafael Traci (PR)

TV: Globo