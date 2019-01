Corinthians anuncia contratação de zagueiro Manoel por empréstimo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou, nesta quarta-feira (16), a contratação por empréstimo do zagueiro Manoel, que pertence ao Cruzeiro. O jogador de 28 anos ficará no clube paulista até o final da temporada. Ele já está treinando no CT Joaquim Grava.

Manoel chegou a São Paulo na terça-feira (15). No desembarque, ele se disse totalmente curado da catapora que teve recentemente. "É uma nova fase da minha vida, uma oportunidade que apareceu para mim. Fiquei muito feliz com o convite do Corinthians. É importante e eu estou muito feliz, motivado; não vejo a hora de poder treinar com os companheiros, vestir essa camisa que é muito pesada", disse Manoel na ocasião.

O zagueiro se tornou a oitava contratação do Corinthians para a temporada. Antes dele, já foram anunciados o lateral Michel Macedo, o volante Richard e os meias Ramiro e Sornoza, além dos atacantes Gustavo Silva, André Luis e Mauro Boselli.

Manoel disputará a titularidade com os outros quatro zagueiros do elenco corintiano —Henrique, Léo Santos, Pedro Henrique e Marllon.