Coritiba começa neste sábado maratona de quatro jogos em dez dias

Silvio Rauth Filho

O Coritiba começa neste sábado (dia 18) uma maratona de quatro jogos em dez dias na Série B. O primeiro desafio será contra o Atlético-GO, na reinaguração do estádio Antônio Accioly, com capacidade para 10 mil pessoas, em Goiânia. Em seguida, o time do técnico Tcheco vai enfrentar o Guarani, em Campinas, na próxima terça-feira, e o Oeste, na próxima sexta-feira, no Couto Pereira. A sequência termina na segunda-feira (dia 27), contra o Brasil, em Pelotas-RS.

Tcheco teve a semana inteira para treinos. Ele assumiu no último domingo, após a demissão de Eduardo Baptista. A partir de agora, nos próximos dias, não terá tempo para treinamentos. Entre um jogo e outro, apenas recuperação de atletas, trabalhos leves e muita conversa.

A SEQUÊNCIA DE JOGOS

Atlético-GO x Coritiba - 18 de agosto

Guarani x Coritiba - 21 de agosto

Coritiba x Oeste - 24 de agosto

Brasil x Coritiba - 27 de agosto

Neste sábado, o treinador vai enfrentar um time em ascensão. O Atlético-GO só sofreu uma derrota nas últimas dez rodadas. A vantagem, porém, é que a equipe do técnico Claudio Tencati está desfalcada de quatro jogadores: o atacante Júnior Brandão, os zagueiros Gilvan e Oliveira e o lateral-esquerdo Bruno Santos, todos suspensos.

Junior Brandão é o artilheiro da Série B, com nove gols em 17 jogos – empatado com Lucão, do Goiás. O meia João Paulo (ex-Paraná Clube) é o vice-artilheiro da equipe, com quatro gols. O ponta Julio Cesar (ex-Paraná Clube) é um dos destaques da equipe, com três gols e quatro assistências na competição.

Atlético-GO x Coritiba é um confronto direto pelo G4. Clique aqui para ver a classificação da Série B no site Srgoool.

O Coritiba terá desfalques e novidades na escalação. Clique aqui para saber como Tcheco preparou a equipe para a partida.

ATLÉTICO-GO x CORITIBA

Atlético-GO: Jefferson; Jonathan, Lucas Rocha, William Alves e Mascarenhas; Pedro Bambu, Rômulo e João Paulo; Júlio César, Denilson e Renato Kayzer. Técnico: Claudio Tencati

Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos (Carlos César), Thalisson Kelven (Alex Alves), Rafael Lima e Abner; Vitor Carvalho e Uillian Correia (Simião); Guilherme Parede, Carlos Eduardo (Jean Carlos) e Alisson Farias; Jonatas Belusso (Bruno Moraes). Técnico: Tcheco

Árbitro: Andrey da Silva E. Silva (PA)

Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia, sábado às 16h30