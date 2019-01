Coritiba empata em 0 a 0 contra time que não chutou a gol

Redação Bem Paraná

O Coritiba obteve 16 finalizações. O Toledo, nenhuma. E os dois empataram em 0 a 0, em pleno Couto Pereira, na tarde deste domingo (27). A partida era válida pela 3ª rodada da Taça Barcímio Sicupira.

Na partida, o Coritiba somou 16 arremates a gol (seis certos) e o Toledo, nenhum. Nas únicas vezes em que o goleiro coxa-branca Wilson foi acionado, foi para cortar um cruzamento e para aparar uma bola desviada ao acaso por Wayni, de costas para o gol e de fora da área.

COMPETIÇÃO

Na Taça Barcímio Sicupira, o Coritiba soma uma vitória e dois empates. Curiosamente, o triunfo ocorreu num jogo fora de casa – 4 a 0 sobre o Foz. Nos dois jogos em casa, houve dois empates. O outro foi contra o Maringá, na última quarta-feira (23). Com isso, o Coxa soma 5 pontos em 3 jogos e ainda lidera o grupo B. Faltam três rodadas. Os dois primeiros de cada grupo disputam as semifinais da Taça.

Veja aqui o regulamento do Paranaense 2019.

TABELA

O próximo jogo do Coritiba será na quarta-feira (30), contra o Athletico, na Arena da Baixada. O jogo chegou a sofrer alteração de data, mas foi confirmado para quarta-feira mesmo, Às 21h30.

TÉCNICO

O técnico Argel Fucks comadou o Coritiba pela 14ª vez desde que chegou. Nos 13 jogos anteriores, ele somou agora cinco vitórias, cinco empates e três derrotas pelo clube.

ESCALAÇÃO

O Coritiba teve uma baixa de última hora. O meia Kady, que jogaria de “falso 9” no esquema 4-1-4-1 do treinador, sentiu dores e foi vetado. Quem entrou no time foi o meia Giovanni. Segundo Argel, ele já estrearia neste domingo – e Vítor Carvalho estava cotado para sair. Com a ausência de Kady, Vitor foi mantido e Giovani atuou mais avançado, mas não como falso centroavante, e sim do lado esquerdo, numa linha de quatro meio-campistas. O time entrou num 4-4-2.

PRIMEIRO TEMPO

O Coritiba começou o jogo com domínio territorial tentando tocar a bola, mas errava quando chegava perto da área adversária. As situações ofensivas em quase todas em chutes de fora da área. O time não melhorou nem quando Nathan passou a atuar como o “falso 9” ou quando Giovanni ficou mais recuado e centralizado, armando jogadas. Das sete finalizações do time, apenas três foram de dentro da área – e, dessas, apenas uma na direção do gol, sem perigo. A única finalização perigosa foi um chute de Giovanni, de fora da área, defendida pelo goleiro André Luis. “Faltou o gol, tivemos bastante chance, muito mais que eles”, falou Giovanni, na saída de campo.

SEGUNDO TEMPO

Para a etapa final, Argel trocou o meia Matheus Bueno pelo centroavante Igor Jesus. Nathan voltou a cair pelas pontas. Foi deles a primeira boa jogada ofensiva do Coritiba, aos 8 minutos – Nathan serviu e Igor Jesus finalizou, para boa defesa do goleiro. Aos 15 minutos, o treinador sacou Iago Dias (que sentiu dores) e colocou o meia Luiz Henrique pelo lado esquerdo. O time criou mais chances – e mais perigosas.

Aos 27 minutos, Giovanni deixou o campo – numa alteração já prevista por Argel – e deu lugar ao prata-da-casa Igor Paixão, atacante de lado de campo, que estreava no time profissional. Igor Paixão ficou como atacante e Luiz Henrique recuou para o meio. O time manteve o domínio territorial, mas atacava com menos força. E, apesar de toda a pressão e dos nove arremates na etapa final (4 certos), o Coritiba não conseguiu sair do zero diante do Toledo.

CORITIBA 0 x 0 TOLEDO

Coritiba: Wilson; Sávio, Alan Costa, Alex Alves e Fabiano; João Vítor, Vítor Carvalho, Matheus Bueno (Igor Jesus) e Giovanni (Igor Paixão); Nathan e Iago Dias (Luiz Henrique). Técnico: Argel Fucks

Toledo: André Luiz; Everton, Eduardo Dallagnol, Fandinho e Adriano; Neto, Jhonathan, Revson e Júlio Pacato; Marcelinho (Leo Teles) e Wayni (Júlio César). Técnico: Agenor Piccinin

Cartões amarelos: Vitor Carvalho,

Árbitro: Rogério Menon da Silva

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

12 – Matheus Bueno arrisca de longe, rasteiro, e manda para fora

13 – Fabinho avança e cruza da esquerda. Nathan finaliza prensado. A bola sobe e o goleiro pega

15 – Sávio recebe na ponta-direita e cruza. Nathan sobe e cabeceia com perigo, mas para fora

18 – Após lançamento longo, Wayni, de costas para o gol, raspa na bola de cabeça, na entrada da área, antes da chegada de Alan Costa. Wilson pega

21 – Giovanni chuta forte, de fora da área. O goleiro salta e faz boa defesa no canto

23 – João Vítor pega de primeira, fora da área. A bola assusta e sai

25 – Iago recupera bola e chuta de fora da área. A bola sai à direita

33 – Giovanni cobra falta para a área. Nathan tenta finalizar e erra a bola

44 – Giovanni recupera uma bola na esquerda e bate cruzado, com perigo. A bola resvala na defesa e sai em escanteio

SEGUNDO TEMPO

5 – Nathan cruza da linha de fundo. A bola assusta o goleiro e vai na rede por cima do gol

8 – Nathan recebe de João Vitor e serve Igor Jesus, que bate cruzado. O goleiro faz grande defesa

12 – Fabiano cruza e Nathan, na área, finaliza por cima do gol

13 – Giovanni chuta e a zaga trava. A bola cai na esquerda com Iago, que domina e bate no canto. O goleiro pega

21 – Sávio recebe na ponta-direita, dribla dois marcadores e bate de pé esquerdo, de fora da área. O goleiro salta no canto esquerdo e espalma

22 – Luiz Henrique cobra escanteio. Fabiano cabeceia por cima

25 – Igor Jesus faz o pivô e serve Luiz Henrique, que bate com perigo, mas para fora

26 – Giovanni arrisca de longe e manda à direita do gol

32 – Nathan e Sávio tabelam. Nathan chuta prensado com a defesa. A bola sai em escanteio

48 – Igor Jesus gira e finaliza. O goleiro pega