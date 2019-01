Redação Bem Paraná

O Coritiba estreou na temporada de 2019 com gol de goleiro e vitória por goleada. Jogando no Estádio ABC, em Foz do Iguaçu, o time da capital teve uma atuação positiva e soube aproveitar as poucas chances de gol que teve no primeiro tempo para conseguir uma vitória tranquila, transformada em goleada por 4 a 0 na etapa final. Iago Dias e Alan Costa fizeram os gols da primeira etapa, enquanto Wilson, em cobrança de pênalti, e Kady, já nos instantes finais do confronto, fecharam o placar.



Na próxima rodada, o Coritiba, que é líder do Grupo B com três pontos, recebe o Maringá às 20h de quarta, no Couto Pereira. Já o Foz do Iguaçu visita o Paraná às 20h de quinta, na Vila Capanema.



Conheça a fórmula de disputa do campeonato Estadual deste ano



TÉCNICO



Agora, Argel Fucks soma cinco vitórias, quatro empates e três derrotas no comando do Coxa, com aproveitamento de 52,77% dos pontos disputados.



ESCALAÇÃO



Três jogadores fizeram suas estreia pelo Coxa: os laterais Sávio e Fabiano e o volante João Vítor. Welinton Júnior, outra cara nova, ficou no banco de reservas.



Por outro lado, as ausências mais significativas foram o lateral-direito Felipe Mattioni, o zagueiro Rafael Lima, os meias Carlos Eduardo e Giovanni e o centroavante Wanderley. O lateral e o centroavante estão lesionados (Wanderley, inclusive, ainda não foi confirmado como reforço da equipe). Os meias estão em fase final de recuperação física. E o zagueiro pode ser negociado com outra equipe.



PRIMEIRO TEMPO





A partida começou com o Coxa marcando alto e insistindo nas jogadas pela direita, com Iago Dias e Sávio. O Foz, por sua vez, até esboçou marcar mais alto, no campo de ataque, mas logo recuou.

O primeiro chute (e o primeiro gol) veio aos 21 minutos. Numa de suas primeiras participações ofensivas, o lateral-esquerdo Fabiano cruzou, a bola desviou em dois jogadores na defesa do time da casa e sobrou para Iago Dias marcar 1 a 0.



Aos 27 minutos, uma parada técnica por conta do calor no Oeste do Paraná. Depois de dois minutos, a bola voltou a rolar e o Coxa ampliou a vantagem aos 43: após cobrança de escanteio, Fellipe Alisson fez grande defesa após o cabeceio de Vitor Carvalho, mas não teve nem chance no rebote, com Alan Costa: 2 a 0.

SEGUNDO TEMPO





Na volta do intervalo, confusão: o Foz, que jogou a primeira etapa com seu uniforme principal, branco, resolveu trocar de camisa e colocou um uniforme azul listrado. A arbitragem não gostou, já que a nova camisa poderia ser confundida com a do Coritiba, e mandou todos os jogadores voltarem para o vestiário trocar a vestimenta, retardando o início da segunda etapa.

Superada a questão, a bola voltou a rolar. E o Coxa transformou a vitória em goleada aos 10 minutos, com gol de goleiro: Kady foi derrubado dentro da área pelo goleiro do Foz e na cobrança de pênalti Wilson bateu firme para fazer 3 a 0.

Com a vitória praticamente garantida, Argel Fucks aproveitou para dar tempo de jogo a jovens formados no próprio Alto da Glória. O lateral-esquerdo Henrique Gelain e os zagueiros Geovane então entraram em campo, substituindo o volante João Vítor, o lateral-direito Sávio e o zagueiro Alan Costa, que se lesionou após sofrer falta do atacante Gabriel Lima – o jogador do Foz havia entrado em campo três minutos antes e acabou sendo expulso após machucar o companheiro de profissão ao tentar dar uma bicicleta e acertar o jogador do Coxa no rosto.



Já no final da partida, Iago Dias mandou uma cobrança de falta no travessão, aos 44 minutos. Pouco depois, ele serviu para Kady, que chegava de trás, mandar uma bomba para o gol, indefensável, fechando o caixão do Foz e o placar no Estádio ABC: 4 a 0 para o Coritiba.



FICHA TÉCNICA



Foz do Iguaçu 0 x 4 Coritiba



Foz do Iguaçu: Fellipe Alisson; Léo Vacaria (Jackson), Leandro Silva, Luiz Matheus e Marquinhos; Vinícius Martins, André Oliveira e Hadrian; Arisson, Douglas (Gabriel Lima) e Diego. Técnico: Negreiros

Coritiba: Wilson; Sávio (Geovane), Alan Costa (Romércio), Alex Alves e Fabiano; João Vitor (Henrique Gelain), Vitor Carvalho, Matheus Bueno e Kady;Iago Dias e Nathan. Técnico: Argel Fucks

Gols: Iago Dias (21-1º), Alan Costa (43-1º), Wilson (10-2º) e Kady (46-2º)

Cartões amarelos: Kady, Vitor Carvalho (C); Alex Conceição (F)

Cartão vermelho: Gabriel Lima (F)

Árbitro: Leonardo Sígari Zano

Público: 1.439 pagantes (1.625 total)

Renda: R$ 36.820,00

Local: Estádio ABC, em Foz do Iguaçu, domingo (20 de janeiro) às 17 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

21 – Gol do Coritiba! João Vítor toca para Vitor Carvalho, que lança para Fabiano. O lateral cruza, a bola desvia na zaga e sobra para Iago Dias, livre e de frente para o gol, bater rasteiro na saída do goleiro.

26 – Cobrança de falta para o Foz pelo lado do campo. A bola viaja para a área e Luiz Matheus ganha a disputa aérea, mas cabeceia para fora.

38 – Cobrança de falta para o Foz, de longe da área. Leandro Silva arrisca um chute forte e a bola passa por cima do travessão.



42 - Kady recebe na entrada da área e chuta forte. Fellipe Alisson se estica todo e pratica grande defesa.



43 – Gol do Coritiba! Depoais da cobrança de escanteio, Vitor Carvalho cabeceia e o goleiro do Foz pratica grande defesa. No rebote, a bola bate, rebate e sobra para Alan Costa completar para o fundo da rede.



Segundo tempo

2 – Douglas chuta forte da intermediária e Wilson faz a defesa em dois tempos.



8 – Matheus Bueno aciona Kady no ataque. O camisa 27 invade a área e tenta passar pelo goleiro, mas é derrubado. Pênalti!



10 – Gol do Coritiba! Na cobrança de pênalti, Wilson bate firme, no canto. Fellipe Alisson pulou para o lado certo, mas não conseguiu impedir o gol.



14 – Arisson avança pela lateral e chuta cruzado. Wilson salta, mas não alcança a bola, que passa raspando a trave.

24 – Fabiano supera a marcação de Jackson e aciona Kady. O jovem cruza para a área e Nathan finaliza para o gol, mas erra o alvo.



44 – Cobrança de falta na lateral para o Coxa. Iago Dias surpreende o goleiro com um chute direto para o gol, mas a bola para na trave.

46 – Gol do Coritiba! Iago Dias recebe na esquerda e ajeita para Kady chegar de trás, batendo forte. O goleiro não teve nem chance de chegar na bola, uma bomba!