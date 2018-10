Coritiba não terá seu terceiro melhor jogador no jogo de sábado

Silvio Rauth Filho

O Coritiba não vai contar com o meia Chiquinho na partida de sábado (dia 27), contra o Paysandu, em Belém (PA). O jogador foi vetado pelo departamento médico e não viaja com o grupo. Sem ele, o técnico Argel Fucks deve apostar em Jean Carlos como meia centralizado e colocar Guilherme como extremo (jogador ofensivo pelo lado do campo).

Chiquinho, 29 anos, é o terceiro melhor jogador do Coritiba no Índice Footstats, que usa estatísticas para medir o desempenho individual. Ele soma 92.58 pontos nesse ranking. Dentro do elenco, só fica atrás do goleiro Wilson, que tem 224.45 pontos, e do ponta Guilherme Parede, 123.83 pontos. Completam a lista dos cinco melhores do Coxa o zagueiro Rafael Lima (74.51) e o lateral-direito Leandro Silva (62.73).

Em 19 jogos na Série B, Chiquinho marcou dois gols e fez duas assistências. Ele vinha atuando como meia centralizado, mas com liberdade para avançar pelas pontas.

ESCALAÇÃO

Argel Fucks vem alternando entre os esquemas táticos 4-2-3-1 e 4-2-2-2. Sem Chiquinho, a tendência é que use o 4-2-3-1, com Jean Carlos como meia centralizado e dois extremos: Guilherme Parede na esquerda e Guilherme na direita. No caso do 4-2-2-2, Guilherme ficaria no banco e outro meia entraria na equipe (Yan Sasse ou Carlos Eduardo).

A provável escalação para sábado é Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Rafael Lima e Abner; Vitor Carvalho e Simião; Guilherme (Yan Sasse ou Carlos Eduardo), Jean Carlos e Guilherme Parede; Alecsandro.