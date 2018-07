Coritiba sofre gols de “ex-atleticanos”, perde para o Guarani e deixa o G4

Silvio Rauth Filho

O Coritiba perdeu por 2 a 1 para o Guarani, nessa segunda-feira (dia 9) à noite, em Campinas (SP), pela 15ª rodada da Série B. Com o resultado, o time paranaense ficou em 5º lugar, com 23 pontos, e pode perder mais posições até o sábado, quando termina a rodada. A equipe paulista está na 3ª colocação, com 23 pontos — supera o Coxa no saldo de gols. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Os gols da vitória do Guarani foram marcados por dois jogadores que passaram pelo Atlético Paranaense: o lateral-esquerdo Pará, 22 anos, e o atacante Bruno Mendes, 23 anos.

DESEMPENHO

Em relação ao desempenho, o Coxa repetiu as falhas demonstradas em toda a Série B, com ausência de criatividade no meio-campo e dependência de dribles dos meias-pontas (extremos) para levar algum perigo ao adversário. Como sempre, o centroavante ficou isolado e não participou do jogo. Os laterais apoiaram pouco. Os três volantes foram tímidos no apoio ao ataque. Mesmo com essa postura defensiva e reativa, o Coritiba abusou dos erros de marcação, permitindo várias chances ao Guarani. E, mais uma vez, o goleiro Wilson foi obrigado a fazer defesas salvadoras.

JEJUM

O time paranaense vive um jejum fora de casa. A última vitória como visitante foi em fevereiro, pela Copa do Brasil – 2 a 0 sobre o Uberlândia. Desde então, foram sete derrotas e quatro empates longe do Couto Pereira. O Coxa é o segundo pior visitante da Série B, com nenhuma vitória, quatro empates e quatro derrotas. Só o Brasil-RS fica abaixo, três empates e quatro derrotas.

TÉCNICO

O técnico Eduardo Baptista tem agora 13 jogos no Coritiba — cinco vitórias, cinco empates e três derrotas.

ARTILHEIROS

Um dos gols do Coritiba foi do ponta Guilherme Parede, artilheiro do time na Série B com seis gols em dez jogos. Na competição, só fica atrás do centroavante Lucão, do Goiás, com sete gols. Parede também é o goleador do clube na temporada, com nove gols em 26 jogos.

ESCALAÇÃO

O desfalque no Coritiba era Leandro Silva, suspenso. A novidade foi Bruno Moraes como titular, no lugar de Pablo Thomaz. O técnico Eduardo Baptista abandonou o esquema tático 4-2-3-1, utilizado na maioria dos jogos, e adotou o 4-1-4-1. Com isso, o meia Yan Sasse começou no banco e o volante Simião voltou a ser titular.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol do Guarani, já aos 3 minutos. Ricardinho (ex-Paraná) sofreu falta na meia-lua. Pará (ex-Atlético-PR) cobrou no alto e fez 1 a 0. O jogo ficou equilibrado depois disso, com quatro boas jogadas ofensivas do time paulista e três do Coxa. O empate veio aos 42, em raro momento de lucidez. Simião avançou pela esquerda e cruzou na medida para Guilherme Parede fazer de cabeça.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com gol do Guarani na bola parada. Aos 2 minutos, Pará cobrou escanteio e Bruno Mendes (ex-Atlético-PR), de cabeça, fez 2 a 1. Aos 9, o Coxa mudou para o 4-2-3-1, com a saída do volante Vitor Carvalho e a entrada do meia Yan Sasse. Pouco adiantou e o time continuou sofrendo em campo. Aos 19, saiu Vinícius Kiss, que estava na lateral-direita, e entrou o ponta Pablo. O jogador ficou improvisado na lateral-direita. Aos 27, o Coxa ficou ainda mais ofensivo, com a saída de Simião e entrada do centroavante Jonatas Belusso (ex-Londrina), que fez sua estreia pelo clube. O time mudou para o 4-4-2 e pressionou bastante o adversário, mas levou pouco perigo.

ESTATÍSTICAS

Ao final dos 90 minutos, o Coritiba somou 59% de posse de bola, 11 finalizações (4 certas), 87% de precisão nos passes e 9 escanteios. O Guarani teve 41% de posse de bola, 14 arremates (8 certos), 86% nos passes e 6 escanteios. Os dados são do Footstats.

GUARANI 2 x 1 CORITIBA

Guarani: Oliveira; Kevin, Everton Alemão, Edson Silva e Pará; Willian Oliveira, Ricardinho, Denner (Rondinelly), Rafael Longuine e Matheus Oliveira; Bruno Mendes (Boveda). Técnico: Umberto Louzer

Coritiba: Wilson; Vinicius Kiss (Pablo), Thalisson Kelven, Alex Alves e William Matheus; Vitor Carvalho (Yan Sasse); Guilherme Parede, Simião (Jonatas Belusso), Uillian Correia e Alisson Farias; Bruno Moraes. Técnico: Eduardo Baptista

Gols: Pará (3-1º), Parede (42-1º) e Bruno Mendes (2-2º)

Cartões amarelos: Parede (C)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Público: 4.567 pagantes

Local: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 – Gol do Guarani. Falta na meia-lua. Pará bate no alto. Wilson não alcança.

14 – Matheus Oliveira chuta de fora da área. Wilson rebate mal. Impedido, Bruno Mendes tenta aproveitar, cai na área e pede pênalti. O impedimento é marcado.

24 – Contra-ataque. Matheus Oliveira parte pela direita e cruza rasteiro. Livre na cara do gol, Denner chuta e Wilson salva com os pés.

25 – Vinícius Kiss faz boa jogada. A bola chega a Parede, na área. Ele chuta fraco e o goleiro defende.

31 – Falta na esquerda. Longuine cruza para a área. Willian Oliveira cabeceia no ângulo. Wilson faz grande defesa.

34 – Alisson Farias cruza. Simião cabeceia no canto. O goleiro espalma.

39 – Ricardinho arrisca de longe. A bola passa perto, sobre o gol.

42 – Gol do Coritiba. Simião avança pela esquerda e cruza. Parede mergulha e marca de cabeça.

44 – Contra-ataque. Denner invade a área, entra livre e chuta para fora, ao lado do gol.

47 – Contra-ataque. Quatro do Coxa contra dois adversários. Parede erra o passe e perde grande chance.

Segundo tempo

2 – Gol do Guarani. Pará cobra escanteio. Bruno Mendes sobe entre dois zagueiros e cabeceia.

7 – Denner chuta de fora da área. Wilson espalma para escanteio.

15 – Parede chuta de fora da área. O goleiro espalma no canto.

22 – Pará cobra escanteio. Everton Alemão cabeceia perto, ao lado.

25 – Falta de longa distância. Everton Alemão chuta forte. Wilson espalma.