Coritiba tem semana de recuperação e com dúvidas na escalação

Silvio Rauth Filho

O Coritiba começou a semana com cinco jogadores em recuperação. O lateral-esquerdo William Matheus, o lateral-direito Carlos César, o volante Simião e os meia Jean Carlos e Thiago Lopes seguem em tratamento. William Matheus e Simião foram utilizados no time titular nas últimas rodadas e seguem como dúvidas na escalação.

O time volta a jogar no sábado, no Couto Pereira, contra o São Bento, pela 16ª rodada da Série B.

Carlos César ainda não estreou pelo Coritiba e não tem previsão de recuperação total. Jean Carlos foi pouco utilizado pelo técnico Eduardo Baptista. Thiago Lopes não é escalado desde o Campeonato Paranaense.

Se não tiver William Matheus, Baptista pode escalar Abner ou improvisar novamente o ponta Chiquinho nessa posição.

Aliás, em jogo-treino no último sábado, Chiquinho foi testado no lado esquerdo do setor ofensivo, no lugar de Alisson Farias. Outra novidade nessa atividade foi Jonatas Belusso como titular, com Bruno Moraes iniciando no banco.

O zagueiro Rafael Lima, ex-América-MG, aguarda a regularização da documentação. Depois que estiver regularizado, passa a disputar posição com Thalisson Kelven e Alex Alves.

No jogo-treino, Baptista montou o time no esquema tático 4-2-3-1, com Yan Sasse como meia ofensivo centralizado. Na última partida, porém, adotou o 4-1-4-1, com Vitor Carvalho como volante e dois outros volantes na linha de quatro (Uillian Correia e Simião). Com isso, fica a dúvida qual esquema usará no sábado, contra o São Bento.

A provável escalação é Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Alex Alves e William Matheus (Abner); Vitor Carvalho e Uillian Correia; Guilherme Parede, Yan Sasse (Simião) e Alisson Farias (Chiquinho); Jonatas Belusso (Bruno Moraes).