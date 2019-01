Silvio Rauth Filho

O Coritiba pode contratar o volante Elyeser, 28 anos, que está no Goiás. A informação é do site Revistacolorada. O jogador não atua desde 28 de fevereiro de 2018, quando rompeu ligamento do joelho.

Na pré-temporada de 2019, Elyeser vem treinando normalmente, mas como substituto. O jogador teve uma passagem apagada pelo Paraná Clube em 2014, disputando apenas seis partidas no Paranaense daquele ano e sendo dispensado em seguida.

Elyeser foi revelado na base do Santos, mas nunca jogou no profissional do clube paulista. Em seguida, rodou por Mogi Mirim, Botafogo-PB, América-RN, Guarujá, ASSU, CSA, Guarani, Glória, Itabaiana e Caxias.

REFORÇOS

O Coritiba procura mais quatro reforços, pelo menos. Além de trazer mais um volante, o clube também busca um centroavante, um zagueiro e um ponta. O centroavante deve ser Rodrigão, do Santos, que estava no Avaí em 2018. Outro nome da lista é o zagueiro Sabino, também do Santos.

O ELENCO PARA 2019

Goleiro: Arthur, Gabriel Bubniack, Rafael Martins e Wilson

Lateral-direito: Felipe Mattioni, Sávio

Lateral-esquerdo: Henrique, William Matheus e Fabiano

Zagueiros: Alan Costa, Alex Alves, Geovane, Romércio e Henrique Vermudt

Volante: Vitor Carvalho, João Vitor

Meias: Carlos Eduardo, Kady, Matheus Bueno, Thiago Lopes, Giovanni e Luizinho

Pontas: Iago Dias, Nathan, Welinton Junior e Igor Paixão

Centroavante: Pablo Thomaz, Wanderley e Igor Jesus

REFORÇOS CONTRATADOS

Welinton Júnior (A, Brasil-RS)

Wanderley (A, Al-Nasr-UAE)

Felipe Mattioni (LD, Juventude)

Fabiano (LE, Vitória)

Giovanni (M, Goiás)

Sávio (LD, Votuporanguense)

João Vitor (V, Ponte Preta)

PODEM VIR

Elyeser (V, Goiás)

Matheus Sales (V, Palmeiras)

Pedrão (Z, Palmeiras)

Sabino (Z, Santos)

Rodrigão (A, Santos)

Lucas Cândido (M, Atlético-MG)

Yann Rolim (M, Chapecoense)

Sammir (M, sem clube)

Elton (A, Figueirense)

Francis (A, São Bento-SP)

SITUAÇÃO INDEFINIDA

Walisson Maia (Z, Vitória, fim do empréstimo)

Rafael Lima (Z, afastado)