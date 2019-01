Coritiba testa força caseira do novo esquema de Argel Fucks

Silvio Rauth Filho

O Coritiba enfrenta nesta quarta-feira (dia 23) às 20 horas o Maringá, no Couto Pereira, pela segunda rodada da Taça Barcímio Sicupira Júnior. O time da capital venceu na estreia – 4 a 0 em Foz do Iguaçu – e faz seu primeiro jogo em casa em 2019.

Os dois primeiros colocados da cada grupo avançam para as semifinais da Taça, que é o primeiro turno do Campeonato Paranaense de 2019. Clique aqui para conhecer a fórmula de disputa da competição.

Na goleada sobre o Foz, a novidade foi o esquema tático do técnico Argel Fucks. Em 2018, ele adotou o 4-2-3-1 como base, mas também variou para o 4-2-2-2. Dessa vez, começou o ano como o meia-atacante Kady como “falso 9”. Sem a bola, o time defende no 4-1-4-1, com João Vitor como volante central. A linha de quatro do meio-campo fica com Vitor Carvalho e Matheus Bueno centralizados, além de Iago Dias (direita) e Nathan (esquerda) pelos lados do campo. Com a bola, Nathan (esquerda), Kady (centro) e Iago Dias (direita) foram um trio ofensivo.

O sistema funcionou bem contra o Foz, fora de casa. O duelo com o Maringá pode testar a eficiência desse modelo de jogo em uma partida como mandante, quando normalmente o adversário adota postura mais defensiva.

Argel Fucks vai repetir a escalação da estreia. Ele segue sem contar com o meia Giovanni (ex-Goiás), que ainda aprimora a parte física. O lateral-direito Felipe Mattioni (ex-Juventude), os centroavantes Wanderley (ex-Flamengo) e Pablo Thomaz e os meia Carlos Eduardo e Thiago Lopes também estão em recuperação.

ADVERSÁRIO

O Maringá, que estreou empatando em casa com o Rio Branco, tem o técnico Picoli, que foi zagueiro do Coritiba de 2000 a 2002. Outros nomes conhecidos são o zagueiro Alex Fraga, 32 anos, e o volante Renan Paulino, 23 anos, ambos ex-Athletico.

CORITIBA x MARINGÁ

Coritiba: Wilson; Sávio, Alan Costa, Alex Alves e Fabiano; João Vitor, Vitor Carvalho e Matheus Bueno; Nathan, Kady e Iago Dias. Técnico: Argel Fucks

Maringá: Victor Golas; Duda, Alex Fraga, Marcelo Xavier e Junior Prego; Renan Paulino, Romeu, Zé Mário (Geovane), Everton e Dandan; Tiago Orobó. Técnico: Picoli

Árbitro: Diego Bonfim

Local: Couto Pereira, quarta-feira às 20 horas