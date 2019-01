Couto Pereira terá setores fechados nos próximos jogos

Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

Em cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Coritiba informa a seus sócios e torcedores sobre as medidas tomadas para os jogos contra o Maringá e o Toledo, que acontecem nos dias 23 e 27 de janeiro, respectivamente, no estádio Major Antônio Couto Pereira.

A decisão do STJD define que o clube não poderá receber torcedores com materiais de torcidas organizadas nessas duas partidas, bem como os espaços destinados a membros de organizadas estejam fechados nesses jogos. Assim, o Coritiba informa que parte do segundo anel da Arquibancada e parte do segundo anel do setor Mauá estarão fechados para o público.

Da mesma forma, está proibida a entrada de torcedores portando quaisquer tipos de materiais pertencentes a torcidas organizadas, incluindo vestimentas, bandeiras, entre outros. Além disso, é proibida a entrada de qualquer tipo de instrumentos musicais, pertencentes a membros de torcidas organizadas ou não.

O clube ressalta a importância do cumprimento dessas medidas e pede a seu torcedor que respeite as definições impostas para os dois primeiros jogos do Coxa como mandante no Campeonato Paranaense 2019.