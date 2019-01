Torcidas de Athletico e Coritiba cumprem suspensão no Paranaense

Silvio Rauth Filho

As torcidas organizadas de Athletico Paranaense e Coritiba terão que cumprir suspensão de dois jogos nas primeiras rodadas do Campeonato Paranaense de 2019. As duas foram punidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em abril de 2018, por atos de violência (bombas arremessadas) no Atletiba de fevereiro de 2018, no Couto Pereira.

O Coritiba terá que cumprir a punição nos jogos como mandante. O setor para as torcidas organizadas deverá ficar fechado por duas partidas, contra Maringá (23 de janeiro) e Toledo (dia 27). Os integrantes das organizadas também estão proibidos de usar camisas ou adereços dos grupos nestas duas partidas.

A punição é semelhante para o Athletico, mas por dois jogos como visitante – contra Cascavel (dia 23) e Rio Branco (27). “O CAP, durante o período de cumprimento da pena ora imposta, ficará impedido de ter acesso a ingressos à equipe visitante”, determinou o STJD. Os materiais de organizadas também estão proibidos nestes dois jogos fora de casa.

Em fevereiro, a diretoria do Athletico divulgou nota criticando a torcida organizada pela confusão no Couto Pereira.