Curitiba deve ter dias nublados durante a semana e até no feriado de Finados

Da Redação Bem Paraná com sites

A presença de nuvens segue mais significativa entre o Centro-Sul, Campos Gerais, região de Curitiba e as praias do Paraná, devido ao ingresso de umidade do Oceano nesta tarde de segunda-feira (29). Em alguns pontos há registro de chuviscos. Demais setores o sol aparece. Está mais quente no Oeste paranaense, com temperaturas perto dos 30°C nas proximidades do rio Iguaçu. Na RMC temperaturas ainda abaixo dos 20°C.

Em Curitiba, o céu está encoberto e assim deve permanecer ao longo da semana, com exceção da terça-feira (30), quando o sol pode aparecer entre nuvens. Também no feriado de Finados o tempo fica nublado na Capital, com possibilidade de chuva até o domingo (4).