Curitiba recebe o 8 ½ Festival de Cinema Italiano

Até o dia 08 de agosto o Shopping Crystal recebe o 8 ½ Festival de Cinema Italiano, que traz ao Brasil uma seleção exclusiva com quase 300 filmes contemporâneos produzidos na Itália. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Espaço Itaú de Cinemas a partir de R$10.

Estão garantidas as premières de importantes filmes que fizeram sucesso nos principais festivais de cinema internacionais como Fortunata, de Sergio Castellitto, protagonizado por Jasmine Trinca; Nico 1988, de Susanna Nicchiarelli; e Dogman, de Mateo Garrone, um filme de grande impacto aplaudido na competição do Festival de Cannes deste ano e que rendeu a Marcello Fonte a Palma de Ouro de Melhor Ator.

Além do Espaço Itaú de Cinemas do Shopping Crystal, outras 11 cidades brasileiras recebem as obras da mostra com exibições simultâneas. O evento é organizado pela Associação II Sorpasso em colaboração com Mottironi Editore e com apoio institucional da Embaixada da Itália em Brasília e nas cidades que recebem a mostra, dos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e Rio de Janeiro e do Cinecittà Luce. A programação completa com os filmes e horários está disponível no site oficial.

FILMES

Musicais agitam a semana de estreias nos cinemas

Uma bela coincidência marcou os filmes que entraram em cartaz nos cinemas nesta quinta (2): são duas comédias românticas encaminhadas em ritmo de música.

Estão estreando a continuação de um sucesso embalado por canções do ABBA e recheado de grandes atores; além da história de vida da dupla Anavitória, que agora virou filme estrelado pelas duas.

‘Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo’ dá sequência ao filme de 2008 e segue contagiando todos com uma trilha inteiramente oriunda do famoso grupo sueco ABBA; na história agora conheceremos um pouco mais do passado de Donna, personagem de Meryl Streep e que agora ganha vida em sua versão mais jovem com a atriz Lily James.

‘Ana e Vitória’ é nada mais do que a trajetória, ainda curta e já premiada, do duo sucesso brasileiro Anavitória contada em forma de filme e trazendo ambas cantoras como protagonistas de suas próprias histórias; famosas em todo país pelo seu estilo romântico, elas levam agora seu repertório às telonas.

GASTRONOMIA

Divulgação

Sabores tradicionais e inusitados

Curitiba recebe o Festival da Coxinha no fim de semana

Depois da primeira edição em 2017, o Festival da Coxinha de Curitiba está de volta. Esse ano o evento acontece nos dias 4 e 5 de agosto (sábado e domingo) na Praça Afonso Botelho, na frente do estádio do Atlético e tem entrada gratuita. Os valores variam de R$5 a R$20. O Festival reúne diversos sabores de coxinha. Desde os clássicos, até os sabores mais inusitados e difíceis de encontrar no dia-dia. O evento ainda terá hamburgers, churros, tapioca, sorvetes e bebidas.

TEATRO

Divulgação

Arte acessível para todos

Ônibus Palco leva arte para o Sítio Cercado neste final de semana

O projeto que leva cultura aos bairros curitibanos chega ao bairro Sítio Cercado neste sábado (04). O Ônibus Palco, que faz parte do Artes e Patrimônio - ônibus da Cultura, estaciona na Praça José Soares Gomes, na Lupionópolis, sem número, às 11h30. As atrações são todas gratuitas.

A programação inicia com apresentação da peça ‘A Cigarra e a Formiga’, um texto e direção de João Luiz Fiani sobre os problemas de deixar as coisas para depois e como combatê-los, uma mensagem tanto para os pequenos quanto para os adultos. Em seguida, acontece a Mostra de alunos do curso de música da Fundação Cultural de Curitiba - Núcleo Regional do Bairro Novo. O evento tem ainda Trip Circo com o espetáculo ‘Lubyet’ com palhaços e malabaristas.