Curitiba tem evento para comemorar o Dia Internacional de Tricotar em Público

Redação Bem Paraná

No próximo sábado, dia 9 de junho, comemora-se o Dia Internacional de Tricotar em Público. A data foi escolhida em 2005 com o objetivo de reunir apaixonados pelo tricô em um único lugar. Em 2017 foram celebrados mais de mil eventos, em 54 países, para comemorar esta data. Em 2018 a tricoteira Lisiane Bussmann, da Lisi Margaux Tricots, convida todos os adeptos dessa prática a se encontrarem na Praça de Gastronomia do Pátio Batel, entre 14h e 17h30.

Segundo a idealizadora do evento esse é um encontro para que as pessoas possam tricotar juntas. “Vamos disponibilizar alguns novelos de lã e a receita exclusiva de uma peça comemorativa criada por mim em homenagem ao Dia Internacional de Tricotar em Público 2018. A ideia é fortalecer a importância de uma moda consciente e que as participantes possam produzir algo personalizado. Além de ser parte de uma produção slow fashion, as participantes levarão um produto autoral para casa”, acrescenta Lisiane.

Serviço

Data: 9 de junho

Local: Praça de Gastronomia do Pátio Batel – Piso L4

Horário: 14h às 17h30

Gratuito