Curitiba Vôlei estreia em casa contra Balneário Camboriú nesta sexta

Mario Akira

O Curitiba Vôlei estreia em casa na SuperligaCimed feminina 2018/2019 contra o Balneário Camboriú, time que disputou a vaga para a elite do Vôlei. A partida será nesta sexta-feira (23), às 20 horas, no ginásio da Universidade Positivo.

Em sua primeira temporada na Superliga, o Curitiba Vôlei vem trabalhando muito e promete um bom jogo para a estreia em casa. “Estamos muito motivados com a estreia em casa. São 15 anos de espera e claro que a expectativa de todos é muito grande, porem temos que trabalhar com os pés no chão e serenidade, sabemos que será um jogo muito difícil. Vamos estrear em nossa nova casa, a Universidade Positivo, uma das melhores estruturas do País. Temos muito orgulho em vestir essa camisa e ter todos nossos patrocinadores e torcida assistindo ao jogo, com certeza nos dará uma energia positiva ainda maior. Claro que temos muito respeito por todas as equipes que serão nossas adversárias, mas estamos treinando forte para realizar um bons jogos em casa”, diz Clésio Prado, técnico do Curitiba Vôlei.

Para a estreia em casa, o Curitiba Vôlei criou uma campanha promocional em seu site oficial (http://www.curitibavolei.com/online-store): quem comprar uma das camisetas do time, ganha um ingresso para assistir de pertinho ao jogo. A camiseta polo oficial custa R$ 80,00 e a básica, R$ 60,00 e deverá ser retirada no dia do jogo, uma hora antes, na bilheteria do ginásio.

A promoção foi criada justamente para a torcida estar em peso no Ginásio uniformizados vibrando com o Curitiba Vôlei. Será uma noite muito especial, afinal será o primeiro encontro oficial do time com a torcida em casa. Vale lembrar ainda que durante os jogos, os torcedores que estiverem uniformizados poderão participar de sorteios de vouchers, brindes de patrocinadores e, inclusive, ao final do jogo tirar foto com as atletas e comissão técnica.

Também há venda pelo Disk Ingressos: Inteira - R$ 24,00 e Meia - R$ 12,00, nas lojas física e virtual. Para os jogos em casa o estacionamento da UP será com valor fechado de R$ 5,00 o período.

Do elenco campeão da Superliga B, continuam no time a central e medalhista Olímpica Valeskinha, a líbero Ana Eliza Caetano de Camargo (Aninha), a oposta Aline Aparecida Siqueira (Wime), e a central Vivi Góes. "Temos uma equipe que mescla a experiência e a juventude. Um time que se fortalece dia após dia ciente dos desafios que irá enfrentar", ressalta Clésio Prado, o primeiro parceiro de Emanuel no vôlei de praia. Há três meses treinando para a Superliga, a equipe está composta por 14 atletas, destas muitas vieram para reforçar a equipe para a nova temporada.

Segunda partida

O Curitiba Vôlei fez a segunda partida na Superliga na noite de terça-feira (20). Mais uma vez foi na casa do adversário, o Ginásio Praia Clube, contra o Dentil/Praia Clube. Em um bom jogo, onde o Curitiba Vôlei ganhou os dois primeiros sets mas levou a virada. Com as parciais:18-25; 23-25; 25-19;25-17; 15-7 o time paranaense fez bonito contra o atual campeão da Superliga, jogando de igual para igual.

Na estreia da Superliga, também foi derrotada fora de casa, pelo time do Sesc/RJ, ,por 3 a 0.