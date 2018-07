A Polaris retorna a Curitiba com a inauguração da concessionária CWB Polaris, que vai atender a demanda dos consumidores por veículos para competição e para recreação com a linha da marca americana de ATVs (quadriciclos) e UTVs (gaiolas ou side by side). Polaris élíder global do segmento de powersports que alimenta os apaixonados por off-road por mais de 60 anos, sejam eles pilotos, entusiastas de atividades ao ar livre ou para o trabalho no campo. Os veículos não são homologados para andar em vias públicas. A concessionária está localizada a BR 277 saída para Ponta Grossa, Km 3, nº 3.226.

Hot Wheels

O parque Beto Carrero World inaugurou um espaço temático da Hot Wheels com 30 mil metros quadrados. Com capacidade para receber um público simultâneo de 3 mil pessoas, o local é dedicado às famosas miniaturas de carros, incluindo uma área onde os brinquedos são convertidos em unidades em tamanho natural. Outra atração do espaço é uma pista onde os visitantes podem acelerar karts personalizados como modelos da Hot Wheels, enquanto outra área é dedicada à disputa de carrinhos elétricos, como no saudoso brinquedo Autorama. Handler e já soma mais de 500 milhões de carrinhos comercializados ao redor do mundo.