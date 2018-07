Deputado Bernardo Carli, do Paraná, morre em acidente de avião

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Bernardo Carli (PSDB), do Paraná, morreu neste domingo (22) após um acidente de avião no município de Paula Freitas, sul do estado.

O avião havia decolado no município de Guarapuava e seguia para a União da Vitória, onde teria um compromisso político.

Ainda não há informações sobre o número de vítimas do acidente. Mas assessores do deputado e do PSDB confirmam a morte do deputado.

Uma equipe da aeronáutica foi deslocada para o local do acidente para periciar a aeronave. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram deslocadas para o local do acidente, situado numa região de difícil acesso.

Em uma rede social, o presidente estadual do PSDB, ex-governador Berto Richa, lamentou a morte do companheiro de partido.

"Profundamente abalado com a notícia da trágica morte do amigo e jovem deputado Bernardo Ribas Carli. Que Deus, na sua imensa benevolência, conforte a família neste momento de grande dor", afirmou.

Bernardo rinha 32 anos e cumpria o seu segundo mandato como deputado estadual. De família de políticos, ele era filho do ex-prefeito de Guarapuava, Luiz Fernando Ribas Carli, e irmão do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho.