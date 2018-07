Deschamps dá a receita para título e exalta Modric

Folhapress

MOSCOU (UOL/FOLHAPRESS) - França e Croácia decidem, no domingo (15), o título da Copa do Mundo da Rússia. Para o técnico Didier Deschamps, a equipe francesa precisa seguir as seguintes palavras mágicas para garantir o êxito na competição: serenidade, confiança e concentração.

“Não há nada mais importante do que estar em uma final de Copa do Mundo. As três palavras importantes para esse jogo: serenidade, confiança, concentração. É preciso uma boa dosagem entre estes três elementos para se preparar para o melhor”, disse o comandante da França em entrevista coletiva realizada neste sábado (14).

Deschamps já viveu a experiência de vencer uma Copa do Mundo. O atual técnico era capitão da França em 1998 e levantou a taça do Mundial. Mais experiente, o treinador disse que seu trabalho hoje em dia é bem mais psicológico.

“É mais psicológico, é mostrar aos jogadores o que pode acontecer... Quando você é um jogador você vive mais. É uma questão de energia também”, acrescentou o comandante da seleção francesa.

MODRIC

Deschamps estava sereno na entrevista e só arregalou os olhos quase no fim da coletiva. O jornalista francês quis saber o que ele achava de enfrentar, agora, um jogador como o croata Modric, que não é móvel (segundo o repórter), depois de encarar jogadores como Messi e Hazard.

"Se você diz que o Modric não é muito móvel, você não viu o mesmo Modric que eu. Modric tem muita mobilidade. Tem uma base técnica como Rakitic e uma inteligência de jogo importante. Tem muita influência no jogo. Não é como Messi ou Hazard, eles são mais atacante. Mas o Modric que vejo tem muita mobilidade", disse Deschamps, que antes já havia elogiado muito o adversário de domingo.

A pergunta deve ter assustado o técnico da França justamente porque, segundo os dados da Fifa, Modric é o jogador que mais correu nessa Copa, foram 63,03 km de deslocamentos. Nos jogos, volta até a intermediária defensiva para buscar a bola, se aproxima dos atacantes e dá carrinho na lateral para bloquear lateral.

Deschamps sabe que terá que bloquear o meio de campo croata, com Modric, Rakitic e Perisic, um trio habilidoso. Na França, o time tem atuado com três jogadores no meio de campo, mas que marcam com eficiência: Kanté, Pogba e Matuidi, mas para domingo talvez Griezmann, que tem atuado mais aberto, tenha que ajudar também na marcação para "ganhar" o meio de campo.

Ao fim da entrevista, o jornalista, que não se identificou, ainda tentou se aproximar de Deschamps para uma tréplica, ou talvez explicar melhor o que quis dizer com o Modric pouco móvel. A assessoria da Fifa não permitiu.