Destaque do Paraná em 2018, Silvinho acerta com time da 2ª divisão japonesa

Silvio Rauth Filho

O meia-atacante Silvinho, 28 anos, é o novo reforço do Albirex Niigata, 16º colocado da segunda divisão do Japão em 2018. O jogador foi um dos destaques do Paraná Clube no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no ano passado, e entrou na seleção Bem Paraná, que aponta os 11 melhores do Trio de Ferro nas Séries A e B.

Silvinho não tinha contrato com o Paraná até o final de 2018. Ele estava livre no mercado e decidiu aceitar a proposta do Albirex, que tem como maior conquista o título da segundona japonesa de 2003. Como curiosidade, o clube japonês foi comandado pelo técnico Wagner Lopes em 2017, mesmo ano que contou com o centroavante Douglas Tanque. Ambos já trabalharam no Paraná Clube. Em 2018, o time tinha no elenco o goleiro Alex Muralha, emprestado pelo Flamengo.

No Brasileirão 2018, Silvinho começou a competição como ponta. Virou artilheiro da equipe jogando nessa função, marcando três gols. Depois, no segundo turno, acabou improvisado como meia-centralizado e não teve o mesmo rendimento. Como estava com contrato no fim, acabou ficando fora dos planos do técnico Dado Cavalcanti, que assumiu a equipe já rebaixada e decidiu dar espaço para novatos. No segundo turno, o volante Alex Santana chegou a quatro gols e terminou como artilheiro do Paraná no Brasileirão 2018.

Silvinho começou na base do Corinthians e depois rodou por Monte Azul, Bragantino, Comercial, Marília, LASK Linz (Áustria), Penapolense, São Paulo, Ponte Preta, Criciúma, Joinville, Chapecoense e Seongnam (Coreia do Sul).