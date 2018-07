Destaques da programação (de 21 a 27 de julho)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*:

- SÁBADO, 21

HBO, 22h

DUNKIRK

Título original: Dunkirk

Produção: EUA, 2017

Direção: Christopher Nolan

Elenco: Fionn Whitehead, Damien Bonnard, Aneurin Barnard, Mark Rylance.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha avança rumo à França e cerca as tropas aliadas nas praias de Dunkirk. Sob cobertura aérea e terrestre das forças britânicas e francesas, as tropas são lentamente evacuadas da praia.

- DOMINGO, 22

Telecine Premium, 19h40.

A GUERRA DOS SEXOS

Título original: Battle of the Sexes

Produção: EUA, 2017

Direção: Jonathan Dayton, Valerie Faris

Elenco: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough.

Uma disputa de tênis entre o ex-campeão Bobby Riggs e a líder da classificação mundial Billie Jean King se torna centro de um debate global sobre igualdade de gêneros. Presos sob a atenção da mídia e com ideologias diferentes, Riggs tenta reviver as glórias do passado, enquanto King questiona sua sexualidade e luta pelos direitos das mulheres.

- SEGUNDA, 23

Maxprime, 22h00.

APPALOOSA - UMA CIDADE SEM LEI

Título original: Appaloosa

Produção: EUA, 2008

Direção: Ed Harris

Elenco: Viggo Mortensen, Ed Harris, Renée Zellweger, Jeremy Irons.

Virgil Cole e Everett chegam a Appaloosa, uma cidadezinha sem lei que está nas mãos do impiedoso fazendeiro Randall Bragg. Enquanto Virgil e Everett tentam proteger a cidade, uma atraente viúva, Allison French, ameaçará destruir a grande amizade dos dois. Este filme, escrito e dirigido por Ed Harris, foi baseado no romance de Robert B. Parker.

- TERÇA, 24

Canal Brasil, 22h.

MOTORRAD

Título Original: Motorrad

Produção: BRA, 2018

Direção: Vicente Amorim

Elenco: Guilherme Prates, Carla Salle, Emílio Dantas.

Hugo deseja fazer parte do grupo de motocross de seu irmão mais velho. Quando ele finalmente consegue, a diversão vira uma corrida pela sobrevivência com a perseguição de motoqueiros sobrenaturais.

- QUARTA, 25

Cinemax, 22h00.

MAGIC MIKE XXL

Título Original: Magic Mike XXl

Produção: EUA, 2015

Direção: Gregory Jacobs

Elenco: Channing Tatum, Joe Manganiello, Gabriel Iglesias, Matt Bomer.

Três anos se passaram desde que Mike abandonou sua vida como stripper e seus amigos estão prontos para fazer o mesmo. Mas eles querem se aposentar em grande estilo e então planejam uma última apresentação excepcional.

- QUINTA, 26

Telecine Touch, 20h05

UM MOMENTO PODE MUDAR TUDO

Título Original: You’re Not You

Produção: EUA, 2014

Direção: George C. Wolfe

Elenco: Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh Duhamel.

Bec é uma jovem de vida tumultuada, que vive longe da família e se relaciona com o professor casado. Ela acaba aceitando um novo trabalho: cuidar de Kate, que sofre de uma doença degenerativa chamada ‘ELA‘. Enquanto o casamento de Kate se desmorona, a relação entre ambas se torna cada vez mais especial.

- SEXTA, 27

Maxprime, 22h00

REFÉM DO MEDO

Título Original: Shut-in

Produção: EUA, 2016

Direção: Farren Blackburn

Elenco: Naomi Watts, Oliver Platt, Jacob Tremblay, David Cubitt, Ellen David.

Mary Portman (Naomi Watts) é uma psicóloga infantil viúva que vive em uma casa isolada na zona rural de New England. Em meio a uma severa tempestade de inverno, ela deve encontrar coragem e uma maneira de sair para resgatar uma criança (Jacob Tremblay).

