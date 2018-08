Dia do filósofo: quais os principais pensadores para estudar para o Enem?

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Enem de 2018 acontece nos dois primeiros finais de semana de novembro, nos domingos dos dias 4 e 11. Vale lembrar que as provas avaliam os conhecimentos dos estudantes em diversas áreas, como: português, matemática, física, química e filosofia. E os alunos podem aproveitar o Dia do Filósofo, comemorado no dia 16 de agosto, para estudar os grandes pensadores e evitar o famoso “só sei que nada sei” no dia da prova.

Para isso, a Edipro, editora especializada em clássicos, separou as obras dos principais filósofos para auxiliar os candidatos nessa importante fase de seus estudos.



René Descartes - Discurso sobre o Método

Sinopse:Descartes é o filósofo mais influente da modernidade e esta obra é com certeza a que tem maior influência no mundo atual, pois estabeleceu novos parâmetros para a definição de ciência. É considerada o Marco do racionalismo moderno. O discurso une importantes matérias da teoria do conhecimento, da ética, da metafísica e da própria física. Assim, na primeira parte Descartes tece considerações a respeito das ciências. Na segunda, apresenta as principais regras do método por ele exposto. Na terceira, extrai algumas regras morais desse método. Na quarta, investiga as razões que provam a existência de Deus e da alma humana, e os fundamentos da metafísica. Na quinta, refere-se a questões da física, e na última, a sexta, detém-se naquilo que é exigido para se desenvolver a pesquisa da natureza.

Ficha técnica: Editora: Edipro - Assunto: Filosofia - Preço: R$ 25,00 - ISBN: 9788572834582 - Tradução: Paulo M. de Oliveira - Tamanho 21x13 cm - Número de páginas: 80



Aristóteles – Metafísica

Sinopse:Uma das disciplinas fundamentais da filosofia, em sua forma clássica, a Metafísica tem como foco principal analisar, entre outras coisas, os fundamentos, as condições, as leis, o sentido e a finalidade dos seres em geral. Neste estudo imprescindível sobre a investigação da condição humana, Aristóteles firma um tratado composto por 14 livros, nos quais tenta esclarecer as noções de como as pessoas entendem o mundo, levando-se em conta sua natureza e a existência em relação ao espaço, ao tempo, à causalidade e às possibilidades. A Metafísica, no conjunto da obra aristotélica, destaca-se tanto pelos seus temas vinculados à filosofia primeira como pela marcante e profunda influência que tem exercido no pensamento ocidental, isso sem mencionar a plêiade de fecundas teses acadêmicas e estudos em geral por ela motivados e suscitados. Servimo-nos principalmente do texto estabelecido por Immanuel Bekker, mas nos apoiamos também no trabalho de outros aristotelistas, particularmente naquele de W. D. Ross. Para facilitar e agilizar a consulta da Metafísica, foi adicionada à margem esquerda a consagrada numeração que Bekker fez constar na sua edição de 1831. Esta edição inclui ainda histórico da obra de Aristóteles, dados biográficos, cronologia e sinopse dos livros da Metafísica.

Ficha técnica:Editora: Edipro - Assunto: Filosofia - Preço: R$ 79,00 - ISBN: 9788572838115 - Tradução: Edson Bini - Tamanho: 21x14 cm - Número de páginas: 368



Nicolau Maquiavel – O Príncipe

Sinopse: Nesta obra, que é um clássico sobre pensamento político, o grande escritor Maquiavel mostra como funciona a ciência política. Discorre sobre os diferentes tipos de Estado e ensina como um príncipe pode conquistar e manter o domínio sobre um Estado. Trata daquilo que é o seu objetivo principal: as virtudes que o governante deve adquirir e os vícios que deve evitar para manter-se no poder. Maquiavel mostra em O Príncipe que a moralidade e a ciência política são separadas. Ele aponta a contradição entre governar um Estado e, ao mesmo tempo, levar uma vida moral.

Ficha técnica: Editora: Edipro - Assunto: Ciências Sociais - Preço: R$ 15,90 - ISBN: 9788572839044 - Tradução: Lívio Xavier - Tamanho: 18x12,5 cm - Número de páginas: 96

Immanuel Kant - Metafísica dos costumes

Sinopse:Em Metafísica dos costumes, o filósofo Immanuel Kant busca estabelecer os fundamentos centrais do direito e da moral. Dessa forma, propõe hipóteses basilares sobre a ética para o exercício do direito, da filosofia e das ciências humanas em geral. A obra parte dos princípios metafísicos do direito, relacionando as faculdades do pensar às leis morais. É seguindo esse princípio que Kant conduzirá o leitor pelas doutrinas do direito privado e público e pela doutrina da virtude para consigo mesmo e com os outros. Metafísica dos costumes é um livro fundamental para profissionais e estudantes do direito, da filosofia e estudiosos da ética. A edição inclui cronologia, glossário, dados biográficos e bibliográficos.

Ficha técnica: Editora: Edipro - Assunto: Filosofia/Direito - Preço: R$ 69,00 - ISBN: 9788552100072 - Tradução: Edson Bini - Tamanho: 21x14 cm - Número de páginas: 288



Montesquieu - Do Espírito das Leis

Sinopse:Montesquieu é um dos grandes filósofos do século XVIII. Pensador iluminista, deixou uma grande herança por meio de suas obras. Esta é a maior delas. Aspecto importante em sua obra é a distinção dos três tipos de governo apresentados: a república, a monarquia e o despotismo. Cada um destes tipos é definido por referência a dois conceitos, que o autor chama de natureza e de princípio do governo. Em sua obra, o gênio Montesquieu cria a técnica de separação de poderes, que resume o princípio constitucional moderno. A grande reflexão política de Montesquieu gira ao redor do conceito de liberdade tão em voga hodiernamente. A obra estabelece uma análise minuciosa sobre a elaboração das leis, abordando o verdadeiro sentido do espírito das leis; separação dos poderes, competência dos três poderes e a necessidade de sua divisão.

Ficha técnica: Editora: Edipro - Assunto: Direito - Preço: R$ 77,00 - ISBN: 9788572833431 - Tradução: Edson Bini - Tamanho: 21x14 cm - Número de páginas: 720



Émile Durkheim - Sociologia e Filosofia

Sinopse:Este livro reúne alguns estudos de Durkheim que abordam o seu pensamento acerca de problemas gerais dos quais habitualmente se ocupam os filósofos – como as relações entre a matéria e o espírito, a consciência e a natureza, a razão e a sensibilidade – e não a respeito de uma questão sociológica em particular. De acordo com Célestin Bouglé, esses “estudos mostram em que sentido e em que medida a sociologia renova a filosofia. […] Assim nasce o que hoje se chama habitualmente de ‘sociologismo’, um esforço filosófico para coroar, com uma teoria explicativa do espírito humano, os estudos especiais, objetivos e comparativos, aos quais se dedicam os sociólogos”.

Ficha técnica: Editora: Edipro - Assunto: Ciências sociais - Preço: R$ 29,90 - ISBN: 9788572839136 - Tradução: Evelyn Tesche - Tamanho: 21x14 cm - Número de páginas: 104

Karl Marx – O Capital

Sinopse:A obra apresenta a tradução condensada de O Capital por Gabriel Deville. Destinada a todo aquele que se interessa pela intrigante relação que tem norteado o curso da história econômica: homem – trabalho – lucro.

Ficha técnica: Editora: Edipro - Assunto: Ciências Sociais - Preço: R$ 41,00 - ISBN: 9788572835978 - Tradução: Gabriel Deville - Tamanho: 21x14 cm - Número de páginas: 224