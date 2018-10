Dirigente cita interesse do Cruzeiro em Gabigol e Bruno Henrique

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Dois dias depois de conquistar o hexacampeonato da Copa do Brasil, o Cruzeiro já começou a planejar seu elenco para a temporada de 2019. E o nome de Gabriel, o Gabigol, está na pauta de contratações do clube. Quem revelou o interesse foi o vice-presidente de futebol celeste, Itair Machado, que também admitiu ter tentado contratar Bruno Henrique, companheiro do atacante no Santos.

Em entrevista à Rádio 98FM, Itair comentou que se encontrou com Wagner Ribeiro, empresário de Gabriel e de Lucas Moura, hoje no Tottenham, outro que também despertou interesse recente da cúpula celeste.

"O empresário é amigo meu. Ele é empresário, inclusive, da primeira contratação que eu tentei fazer, que é o Lucas Moura. Assim que eu assumi, o Lucas estava no Paris Saint-Germain e eu tentei fazer essa contratação. Mas, na época, a esposa dele estava grávida e não queria sair de Paris", lembrou.

"Sobre o Gabigol, nós tentamos trazê-lo agora em janeiro. Cheguei a me reunir com o pai dele. Mas havia dificuldade financeira, tínhamos que investir no momento e era difícil. E ele é um jogador que está sim na pauta do Cruzeiro. Queremos reforçar o nosso grupo. Temos outros nomes também, mas a gente não vai ficar falando, para não gerar especulação. Mas a expectativa nossa é reforçar esse excelente grupo que nós já temos", comentou o diretor.

Atualmente no Santos, Gabriel está emprestado até o final do ano pela Inter de Milão. Além do atacante, Itair também comentou sobre o interesse em Bruno Henrique, também do Santos. Segundo o dirigente, o clube mineiro já tentou, sem sucesso, a contratação do atleta em ocasiões anteriores.

"A gente acha que precisa contratar um atacante de beirada. A minha maior vontade de trazer para o Cruzeiro é o Bruno Henrique do Santos, já tentei umas três vezes e não deu certo. É um jogador que ia ajudar muito o Cruzeiro", acrescentou.