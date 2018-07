Doria escolhe deputado Rodrigo Garcia para vice

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito João Doria (PSDB-SP) escolheu o deputado federal Rodrigo Garcia (DEM) como vice de sua chapa ao governo de São Paulo. O anúncio oficial será feito nesta sexta-feira (20).

O deputado Rodrigo Garcia é líder da legenda na Câmara e foi secretário de Habitação do governo de Geraldo Alckmin e entregou mais de 130 mil moradias no estado entre 2015 e 2018.

Em discurso em Miami nesta quarta-feira (18), Doria falou da sua capacidade de criar laços políticos com os partidos aliados, e da capilaridade de sua coligação. A "Acelera São Paulo" é a maior da campanha até o momento, com alianças com PSD, PRB, PTC, PP e DEM.

O evento para oficializar o nome de Garcia como vice terá a presença do presidente do DEM, ACM Neto; do presidente da Câmara dos Deputados e presidenciável Rodrigo Maia; do presidente do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab; do presidente do PRB, Marcos Pereira; e do presidente do PP de São Paulo, Guilherme Mussi, além de lideranças do PSDB.