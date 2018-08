Dupla Anavitória prepara turnê com álbum mais consciente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Clara Caetano, 23, e Vitória Falcão, 23, lançaram o seu segundo álbum, "O Tempo É Agora", de surpresa no início de agosto. No mesmo dia, o filme "Ana e Vitória" chegou aos cinemas com uma história criada em cima das músicas do novo disco. "A gente lançou o disco para lançar o filme", contou Vitória.

Com 11 faixas escritas antes mesmo do roteiro cinematográfico existir, o segundo álbum da dupla foi gravado entre maio e junho deste ano em Hollywood, na Califórnia. Ele também é tema da turnê nacional das duas, que começa neste sábado (1) no Nordeste e vai até o final do ano.

"Nesse segundo disco, o processo foi mais consciente. Sabia onde queria chegar com as músicas", diz Ana, que compôs quase metade das músicas do novo disco e assina as demais canções com parceiros.

"Quando escrevia as músicas do primeiro disco, não era para fazer um álbum. Escrevia porque queria escrever, mas elas não tinham intenção nenhuma. Isso muda um pouco quando você começa a trabalhar e sente a necessidade de ter algum tipo de som."

"No nosso primeiro álbum, tínhamos pouca experiência. Entramos muito cruas no estúdio", conta Vitória. "Depois do primeiro disco, gravamos EPs, o que nos deu mais experiência, e ficamos dois anos em turnê. Isso muda muito. Você entende o que quer falar."

A mudança é perceptível não só no repertório, mas na parte instrumental. Os violões que dominavam o primeiro álbum, "Anavitória" (2016), só aparecem em duas faixas do segundo disco - "Porque Eu Te Amo" e "Dói Sem Tanto".

"Queríamos que nosso show crescesse e fosse mais forte. Sentíamos falta de pressão", contaram. As duas também seguiram influências dos sons dos anos 1980 e 1990 no novo álbum. "São músicas que a gente cresceu escutando e que têm uma memória afetiva", disse Ana. "Tivemos várias referências, mas a música que desencadeou isso foi 'Angels', do Robbie William.'"

DUPLA INTERNACIONAL

"Tudo aconteceu depois que a gente foi ao show de um amigo, Diogo Piçarra, com quem a gente gravou 'Trevo' em Portugal. Foi um show muito grande e catártico, que era a 'vibe' que queiramos trazer também", diz Vitória sobre a ideia inicial do álbum e da turnê que inicia.

Além disso, quase toda a banda que acompanhou a dupla nas gravações eram compostas por estrangeiros. "O Moogie [co-produtor do novo disco, junto a Tiago Iorc] buscou músicos que falavam essa língua. Ele deu os nomes que acreditou que chegariam mais facilmente nesse som", diz Vitória.

O guitarrista Tim Pierce já gravou em discos de Michael Jackson, Avril Lavigne, Madonna, Bon Jovi, Phil Collins, Celine Dion, Bruce Springsteen e Elton John. Sean Hurley, o baixista, já acompanhou John Mayer, Lana Del Rey, Lady Antebellum, Alanis Morissette, Colbie Caillat e Alicia Keys. E a bateria é de Jamie Wollam, da banda Tears for Fears. O único brasileiro, Roberto Pollo, é o tecladista, radicado em Los Angeles.

Anavitória também já produziu dois EPs, sendo um infantil e um com temática carnavalesca. O álbum de estreia de estreia da dupla já foi Disco de Platina, rendeu duas indicações ao Grammy Latino em 2017 e venceu como Melhor Canção em Língua Portuguesa. Conquistou 2,5 milhões de seguidores no Spotify e 1,5 milhão no Youtube. A turnê do primeiro disco correu o Brasil, chegando a Portugal entre junho e julho de 2018.