Elements of Life Festival prepara estrutura das melhores festas no Usina 5

Redação Barulho Curitiba com assessoria

O Elements of Life Festival – Super Club Edition (EOL), evento de música eletrônica consagrado em Orlando (Flórida), terá uma das mais modernas infraestruturas já vistas em uma festa do gênero em Curitiba. No dia 10 de novembro, a Usina 5 será palco de uma festa com mais de 12 horas de duração e áudio da Gabisom – mesma fornecedora de festivais como o Rock In Rio e o Carnaval do Rio de Janeiro – além de iluminação 100% em LED em todos os setores.

