Em jogo de três pênaltis, Paraná Clube goleia o Foz e encerra jejum de seis meses

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube venceu por 4 a 0 o Foz, nessa quinta-feira (dia 24) à noite, na Vila Capanema, pela segunda rodada da Taça Barcímio Sicupira Júnior. Com o resultado, o time da capital ficou na 2ª colocação do Grupo B, com três pontos. A equipe do Interior está em 6º lugar do Grupo A, sem nenhum ponto.

Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais da Taça, que é o primeiro turno do Campeonato Paranaense 2019. Clique aqui para ver a fórmula de disputa da competição e clique aqui para ver a classificação.

Com a vitória, o Paraná encerrou um jejum de seis meses sem vencer na Vila Capanema. A última vitória no local havia ocorrido em 22 de julho de 2018 – 1 a 0 sobre o América-MG, pelo Brasileirão 2018. Desde então, foram 12 jogos como mandante, com cinco derrotas e sete empates em casa.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

O jogo teve três pênaltis, todos favoráveis ao Paraná. Higor Leite desperdiçou a primeira cobrança, mas Jenison e Maicosuel converteram as outras duas.

TÉCNICO

Esse foi o 11º jogo do técnico Dado Cavalcanti no Paraná Clube, desde que retornou ao clube, em outubro de 2018. Ele soma agora duas vitórias, três empates e seis derrotas.

ESCALAÇÃO

Eram três mudanças na escalação do Paraná em relação à primeiro rodada. Entraram no time o volante/meia Fernando Neto (ex-Fluminense), o zagueiro Rodolfo (ex-Joinville) e o meia Alesson, revelado na base. Eles entraram nos lugares de Kadu, Eduardo Bauermann (suspenso) e Kessley (lesionado).

REFORÇOS

O Paraná já estreou oito reforços no Paranaense: os zagueiros Rodolfo, Eduardo Bauermann (Figueirense) e Fernando Timbó (Paysandu), o lateral-direito Éder Sciola (Brasil-RS), os volantes/meias Kadu e Fernando Neto, o meia Higor Leite (Londrina) e o centroavante Jenison (Cuiabá). Ainda não estrearam o goleiro Filipe (Santos), os zagueiros Leandro Almeida (Londrina) e Matheus Lopes (CSA), o lateral-direito Sueliton (Criciúma), o lateral-esquerdo Guilherme Santos (Paysandu), os volantes Jeferson Lima (Internacional) e Alejandro Márquez (O'Higgins-CHI), o meia Itaqui (Brasil-RS). O meia Maicosuel, que renovou contrato com o Paraná, entrou no segundo tempo.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo teve domínio do Paraná no início, principalmente por conta da boa movimentação de Fernando Neto no meio-campo. Aos 4 minutos, Jenison tocou para Luiz Otávio, na entrada da área. Ele chutou para fora. Aos 18, Andrey cruzou da direita, Fernando Neto tentou o chute e o goleiro salvou com os pés. Aos 25, cruzamento de Andrey pela direita. A bola sobrou para Alesson, que tentou de meia-bicicleta e a bola passou perto. O Foz melhorou a partir dos 30 e equilibrou o jogo. Aos 31, João Guilherme finalizou para fora uma boa chance. O time do Interior também incomodou em cinco escanteios nos 15 minutos finais. Aos 43, Marquinhos tocou com a mão na bola dentro da área. Pênalti. Higor Leite cobrou e o goleiro defendeu.

SEGUNDO TEMPO

O Paraná conseguiu outro pênalti já no primeiro minuto do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Higor Leite, Luiz Matheus colocou a mão na bola na área. O árbitro marcou a penalidade. Jenison cobrou e converteu, com um chute forte, no alto: 1 a 0. A pressão continuou e o time da casa ampliou o placar aos 10 minutos. Alesson deu passe na medida para Andrey entrar livre e tocar na saída do goleiro. Aos 15, saiu Jenison e entrou o atacante Rodrigo Carioca. Aos 25, entrou o meia Maicosuel no lugar de Higor Leite. Aos 28, Dado substituiu Andrey pelo meia-atacante Jean Lucas. Aos 40, Rodrigo Carioca foi derrubado na área. Maicosuel cobrou e converteu. Aos 43, Alesson cruzou e Maicosuel fechou a goleada com uma bela finalização: 4 a 0.

PARANÁ 4 x 0 FOZ

Paraná: Thiago Rodrigues; Eder Sciola, Rodolfo, Fernando Timbó e Juninho; Luiz Otávio e Fernando Neto; Andrey (Jean Lucas), Higor Leite (Maicosuel) e Alesson; Jenison (Rodrigo Carioca). Técnico: Dado Cavalcanti

Foz: Fellipe Alisson; Léo Vacaria, Leandro Silva, Luiz Matheus e Marquinhos; Vinícius Martins, André Oliveira (Arisson) e Hadrian; Diego Santana (Vitor Nascimento), Douglas Santos (Yannick) e João Guilherme. Técnico: Negreiros

Gols: Jenison (1-2º), Andrey (10-2º), Maicosuel (40-2º e 43-2º)

Cartões amarelos: Douglas Santos, Vinícius Martins, Diego Santana, Vitor Nascimento (F). Fernando Timbó, Luiz Otávio, Jenison (P)

Árbitro: Rafael Vinícius Moura de Oliveira

Público: 2.091 pagantes (2.676 total)

Renda R$ 45.945,00

Local: Vila Capanema