Em nota oficial, Matheus Costa responde provocação de Lisca

Silvio Rauth Filho

O técnico Matheus Costa, 31 anos, divulgou nota oficial nessa segunda-feira (dia 6) em resposta a declarações de Lisca, treinador do Ceará. No domingo (dia 5), após o time nordestino vencer o Paraná Clube na Vila Capanema, Lisca afirmou que o Paraná subiu à Série A “sem treinador”.

Veja abaixo a nota, na íntegra

“Nota oficial do técnico Matheus Costa

Respeito

Lamento a postura do Lisca ao afirmar que o acesso do Paraná Clube à Serie A, foi sem treinador. O Paraná chegou ao seu objetivo. É preciso reconhecer a contribuição de todos os treinadores que passaram pelo clube ano passado, caso do Vagner Lopes, Cristian de Souza e do próprio Lisca. No meu caso, foram 17 jogos no comando do time, com 64,7% de aproveitamento e 33 pontos dos 64 que o Paraná conquistou na Série B (mais da metade da pontuação em menos de um turno). A infeliz declaração desrespeita não só a mim, mas também a classe de treinadores.”

Matheus Costa comandou o Paraná na Série B de 2017, logo após Lisca ser demitido pela diretoria. Em 2018, Matheus assumiu o comando do Joinville e acabou demitido em maio.