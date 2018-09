Em novo vídeo, Bolsonaro diz que deve ter alta até o final do mês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, gravou um novo vídeo para seus seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira (21). Na mensagem, ele agradece o apoio que tem recebido e diz que deve ter alta médica até o final do mês.

"Nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Meu muito obrigado a todos vocês. Até o final do mês, se Deus quiser, estarei de alta, onde então juntos enfrentaremos o 7 de outubro, novo marco no rumo do nosso Brasil", afirma.

O presidenciável está hospitalizado desde 7 de setembro no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em recuperação da facada que sofreu no estômago em um ato em Juiz de Fora (MG), no dia 6.