Em palestra de gestão, Anitta ensina a ser malandra e poderosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante de mais de 2.000 pessoas, a cantora Anitta encerrou sua palestra na última quinta (16), em São Paulo, no Conarh (Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas) com um conselho aos gestores: ouçam menos aquilo que é dito em reuniões e passem mais tempo nas ruas, no metrô e nas festas -ou onde seu público estiver.

"Quase nunca o que eu via na rua era o que ouvia nas reuniões, porque as pessoas dizem ali dentro o que é interessante para elas. Você tem que ser inteligente para filtrar essas informações", afirmou.

Observar mais as pessoas é um jeito de descobrir novos projetos que valem o risco, em vez de apostar apenas nas últimas tendências do mercado.

"Quando a pessoa se prende nos limites daquilo que já foi feito antes, cria barreiras para crescer", disse.

Anitta citou como exemplo sua aposta, mesmo sem muito apoio das rádios e de sua gravadora, nos lançamentos com Maluma e J. Balvin, cantores colombianos de reggaeton.

No primeiro caso, ela aumentou o investimento em divulgação, com capital do seu escritório, para vencer a resistência das rádios em colocar no ar a música "Sim ou Não", por causa dos trechos em espanhol.

Para recuperar rápido o dinheiro, sua equipe passou a caçar parcerias nas quais Anitta usava sua audiência nas redes sociais para impulsionar outros cantores, que custeavam o resto da divulgação.

"Passei algum tempo sem lançar singles só meus, mas economizei e pude lançar 'Paradinha'", disse a cantora, que falou por uma hora e 15 minutos para o auditório lotado -parte do público acompanhou a conversa sentado no chão.

Já com o single "Downtown", com J. Balvin, os executivos da gravadora diziam que aquele tipo de música não estava na moda e não seria bem aceita pelo público. "Consegui fazer do meu jeito, mas com a minha grana."

Isso não significa, diz Anitta, que vale bancar qualquer ideia sem muita reflexão. "Converso com outras pessoas para saber se não estou viajando, porque ousadia é bom, mas preciso saber onde coloco a mão", afirmou.

Para discutir essas questões com sua equipe, a cantora diz não gostar de reuniões e preferir áudios enviados em aplicativos de mensagem.

"Me incomoda ter que decidir tudo nesses encontros. Vamos ser práticos, ninguém precisa de tanto protocolo para fazer as coisas", disse.

