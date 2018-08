Empresas de tecnologia abrem 30 vagas

Da Redação Bem Paraná com assessoria

cinco empresas de tecnologia anunciam a abertura de 30 vagas. Localizada em São Carlos, a Arquivei, empresa que fornece plataforma de gestão de documentos e notas fiscais, oferece sete oportunidades. Já as demais 23 vagas são destinadas a candidatos da cidade de São Paulo, e, estão distribuídas em companhias como a Gupy, a IDwall, a Mosaico Digital Assets e Awin. Confira:

Arquivei

A Arquivei, plataforma de armazenamento, organização e consulta de NFes, está com sete vagas destinadas a profissionais que querem atuar na cidade de São Carlos, interior do estado de São Paulo. Os interessados encontraram oportunidades nas áreas de Marketing e Produtos, Engenharia da Computação e Comercial. Para as vagas ofertadas e conferir os requisitos necessários, basta acessar a página de vagas da startup e se candidatar conforme os perfis exigidos.

Gupy

A Gupy, startup líder de recrutamento com base em Inteligência Artificial e machine learning no Brasil, está com 11 oportunidades, incluindo duas vagas para estágio. Dentre as ocupações estão os cargos para Analista de Conteúdo, Gerente de Sucesso do Cliente, Desenvolvedor Front-end, Inside Sales Account e SDR, Engenheiro de Software, Desenvolvedor(a) NodeJS Full-Stack, Senior DevOps Engineer e Software Engineer - Python. Para participar do processo seletivo os interessados devem acessar o site oficial da Gupy.

IDwall

A IDwall, empresa de tecnologias de reconhecimento facial, cruzamento de dados e background check, oferece 12 oportunidades em diversos departamentos, entre eles o setor de Customer Access, no qual há vaga para Suporte Técnico de Software. Já para a área de Pessoas e Cultura, busca-se Analista de Recrutamento e Seleção (Tecnologia). No departamento comercial, as vagas são para Analista de Inteligência de Mercado, para Executivo(a) de Grandes Contas e Executivo(a) de Pequenas e Médias Contas. Por fim, no setor de tecnologia, a procura é por Desenvolvedor(a) Front-end, Desenvolvedor(a) Java, e Engenheiro de Sistemas (SRE/DevOps).

A candidatura, para qualquer uma das oportunidades, pode ser feita diretamente na página de vagas da IDwall.

Mosaico Digital Assets

A Mosaico Digital Assets, holding que constrói e investe em empresas com foco em blockchain e ativos digitais, também está buscando pessoas para fazer parte do time de um dos seus novos negócios. As vagas são específicas para a área de tecnologia e estão disponíveis para Desenvolvedor Back-end Ruby e Devops Senior. Para saber mais sobre os requisitos necessários, os candidatos devem acessar a página de vagas da empresa.

Awin

A Awin, rede de marketing de afiliação que conecta consumidores com marcas em mais de 180 países ao redor do mundo, com atuação em São Paulo, está com duas vagas abertas para trabalhar na operação brasileira: analista de operações e estágio em consultoria técnica. Para mais informações sobre os requisitos necessários para concorrer às vagas e como se inscrever para participar do processo seletivo, acesse o site da empresa.