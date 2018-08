Espetáculos infantis agitam o fim de semana da criançada em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessorias

Selecionamos as principais atrações destinadas à criançada neste final de semana, para ajudar os pais e mães a escolherem o melhor programa. Confiram!

Espetáculo circense “Reprises Tradicionais”

No próximo fim de semana acontece no Faz de Conta do Shopping Estação o espetáculo circense “Reprises Tradicionais”, estrelado pelos palhaços Ribity e Bidoza, interpretados por Fábio Salgueiro e Jhon Salgueiro. Com música ao vivo, malabarismo e muita diversão, a apresentação vai encantar toda a família.

O espetáculo é gratuito e será realizado no sábado (25), a partir das 16h, com apoio do Teatro de Bonecos Dr. Botica. O Espaço Faz de Conta fica no piso L1 do shopping.

Rock para Pequenos

A temporada do musical infantil "Rock para Pequenos" continua neste fim de semana no Teatro EBANX Regina Vogue. O espetáculo leva o público em uma viagem pelo fantástico asteroide Rock n' roll, através do olhar do Joca, um conhecido rock star que se desprendeu de sua criança interior. Ao tentar se livrar do seu lado criança, Joca encontra uma fada chamada Freddie Mercury, a contadora de histórias Janis Joplin e também com outras versões lúdicas de figuras clássicas do mundo do rock, recuperando assim a capacidade de imaginar.

No sábado (25) e domingo (26) as apresentações acontecem a partir da 16h. O espetáculo é voltado para crianças de todas as idades e também para adultos que desejam resgatar o lado musical e a imaginação. Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

1ª Mostra de Teatro Lambe

O Teatro de Bonecos Dr. Botica recebe nos dias 25 e 26, a 1ª Mostra de Teatro Lambe, com miniespetáculos animados, nos quais os personagens ficam dentro de pequenas caixas. São várias narrativas que utilizam diferentes técnicas de teatro, com bonecos, objetos e sombras. Nesta edição serão seis caixas de histórias de artistas locais: A menina e o mundo, Na varanda, Quarto de bebê, Emiliano, De la Múrcia e Quintal que Tal.



No sábado e no domingo, as apresentações acontecem às 13h, 15h e 17h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudantes, idosos e crianças na faixa etária de 3 até 12 anos).

Curitibim

No próximo dia 26 de agosto, acontece no Teatro Guairinha a segunda edição do Curitibim, uma mostra musical voltada a crianças que tem como objetivo valorizar a produção brasileira dirigida aos pequenos. O evento conta com apresentações musicais, uma série de vídeos produzidos com artistas selecionados e bate-papos entre músicos e plateia.

Além de promover a diversão da criançada, o evento pretende servir como uma ferramenta de valorização dos compositores e intérpretes que se dedicam a desenvolver produtos artísticos para a infância, bem como destacar a cidade de Curitiba como um polo de fomento e produção de música infantil. Para isso, a mostra selecionou cinco grupos de diferentes regiões do Brasil. A escolha é resultado da curadoria de Milton Karam e Rosy Greca, dois artistas curitibanos que têm grande trajetória e experiência com música para crianças.

Para Rafael Galvão, um dos idealizadores do projeto, o Curitibim existe para unir a diversão dos pequenos com a necessidade de um conteúdo de qualidade. “Milhares de crianças se entretêm com os ícones da indústria cultural que, muitas vezes, não representam a diversidade cultural brasileira e limitam a experiência estética. Ao mesmo tempo, o Brasil reúne centenas de grupos artísticos independentes, que se preocupam com a formação intelectual e cultural dos pequeninos. O Curitibim existe para unir essas duas pontas”, afirma.

Colóquio

Dentro da programação do Curitibim, destaca-se também o Colóquio, que acontece no dia 24 de agosto e consiste em uma manhã de discussão e reflexão sobre música e infância. O colóquio, que tem como característica ser formativo e pedagógico, visa contribuir também para diversificar as fontes de arte e cultura utilizadas em produtos e eventos para as crianças.

Este bate-papo conta com a participação dos compositores Milton Karam e Rosy Greca e com a mediação do arte-educador Nélio Spréa. O evento é voltado especialmente para educadores, artistas e educomunicadores. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site.

Circuito Cultural Ademilar

O projeto é uma das apostas da segunda edição do Circuito Cultural Ademilar, uma iniciativa que fomenta a cena artística da cidade e incentiva cerca de 20 projetos de música, arte, teatro e dança. O Curitibim foi viabilizado via Lei do Mecenato Municipal pela Ademilar Consórcio Imobiliário, uma das maiores incentivadoras da área privada de Curitiba.

Serviço

Faz de Conta – Reprises Tradicionais

Sábado (25)

16h

Gratuito

Espaço Faz de Conta, piso L1

Teatro EBANX Regina Vogue

Rock para Pequenos

Sábado (18) e domingo (19)

16h

R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Teatro Regina Vogue (piso L2)

Mais informações pelo (41) 2101-8292

www.reginavogue.com.br

Teatro de Bonecos – Dr. Botica

1ª Mostra de Teatro Lambe

Sábado (25) e domingo (26)

13h, 15h e 17h

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudantes, idosos e crianças de 3 até 12 anos)

Teatro de Bonecos Dr. Botica, piso L1

www.teatrodebonecosdrbotica.com.br



Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br

@shopping_estacao |www.facebook.com/ShoppingEstacao

Colóquio

Data: 24 de agosto de 2018

Horário: das 9h às 11h

Teatro Guairinha

Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba

Inscrições gratuitas por meio do link: bit.ly/2LpnLCn

Mostra Curitibim

Data: 26 de agosto de 2018

Teatro Guairinha

Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba