Estado é o quarto em concessão de trabalho para imigrantes

Da Redação Bem Paraná

O Ministério do Trabalho concedeu 6.865 autorizações de residência para fins de trabalho a imigrantes no segundo trimestre deste ano. O número representa um aumento de 23,34% em relação aos meses de abril, maio e junho de 2017, quando tinham sido liberadas 5.566 concessões. No período analisado, o Paraná aparece em quarto lugar entre os estados com mais concessões. Foram 205 para o Estado, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Os homens ainda são maioria entre os imigrantes que vêm ao Brasil para trabalhar. Neste segundo trimestre foram 6.339 homens e 526 mulheres – uma proporção de 12 pessoas do sexo masculino para cada pessoa do sexo feminino. No mesmo período do ano passado, foram 4.772 homens e 794 mulheres, uma proporção de seis para um. Os dados foram apresentados na reunião do Conselho Nacional de Imigração (CNIg).

A nacionalidade com maior número de autorizações no segundo trimestre de 2018 foi a filipina, seguidas da japonesa e norte-americana. Em abril, maio e junho de 2017 o principal país na lista de concessões havia sido os Estados Unidos, seguido da China. Filipinas ficou em terceiro lugar no ano passado.

Entre os países do Mercosul, a principal nacionalidade beneficiada é a venezuelan. Foram 71 autorizações no segundo trimestre deste ano e 75 no segundo trimestre de 2017. Nessas concessões de residência para fins de trabalho, no entanto, não estão incluídos os venezuelanos que têm entrado no país com pedido de refúgio ou na condição especificada pela política migratória especial. Estes casos são monitorados pela Polícia Federal e pelo Ministério da Justiça.