Estrada da Graciosa será bloqueada sábado para competição de corrida

SMCS

A PR-410 ficará totalmente bloqueada neste sábado (20) para realização da 17ª Corrida da Serra da Graciosa. A orientação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) é para que os motoristas utilizem a BR-277 para chegar até o litoral do Estado ou retornar para Curitiba.

Pela primeira vez na história da prova, o percurso será em duas etapas: maratona (42 km) e meia maratona (21 km). De acordo com a organização do evento, cerca de mil atletas devem participar da competição.

O bloqueio será parcial a partir das 6h e total das 7h às 11h. A largada da maratona está prevista para as 6h no Portal da Estrada da Graciosa, no entroncamento com a BR-116. Os atletas percorrerão o trecho até o quilômetro 21, próximo ao trevo da entrada de Morretes e Antonina, e na sequência retornam ao portal.

Já a largada da meia maratona será às 8h em São João da Graciosa, em Morretes. A chegada também será no Portal da Estrada da Graciosa.

Para garantir a segurança dos atletas, equipes da Polícia Rodoviária Estadual estarão posicionadas nos pontos de bloqueio para impedir o tráfego de veículos e orientar os motoristas.

A empresa responsável pela organização da prova também irá posicionar suas equipes ao longo do trajeto.